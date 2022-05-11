В Иркутской области завели дело по факту гибели тракториста во время лесного пожара

В Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели тракториста во время лесного пожара.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, во вторник, 10 мая, в районе Егоровского кладбища верховой огонь при резком порыве ветра перешёл на трактор. Погиб 37-летний сотрудник лесного хозяйства.

Дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Проводятся экспертизы и следственные мероприятия.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму объявлено предупреждение из-за высокого класса пожарной опасности.