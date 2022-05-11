Учёный РАН Куличков рассказал об исследовании волн после извержения вулкана в Тонга

Доктор физико-математических наук, руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Сергей Куличков рассказал, как в Московском регионе фиксируют импульсы после извержения вулкана в Тонга.

Звуковые волны от извержения вулкана архипелага Тонга дошли до Москвы, причём неоднократно, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Они дошли не только до Москвы, они весь земной шар несколько раз обогнули. Взрыв был очень мощный... При мощных взрывах генерируется ещё так называемая промежуточная волна. Она в науке называется «фундаментальной модой колебаний» или, в просторечии, волной Лэмба... Распространяется она со скоростью звука, но с куда большими периодами колебаний, больше предельных для звука пяти минут», — сказал Сергей Куличков.

Гравитационные волны, которые также возникли при взрыве, до Москвы, скорее всего, не дошли, а вот волны Лэмба в Московском регионе зафиксировали шесть раз, отметила специалист.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в южной части Тихого океана, у побережья островного государства Тонга, 17 января 2022 года стало крупнейшим за 30 лет.