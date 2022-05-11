Поезда ЦППК перевезли более 12 млн пассажиров за майские праздники

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за период майских праздников перевезли свыше 12 млн человек.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Наиболее востребованными за майские праздники стали поезда Ярославского направления, на них проехали 2,4 млн пассажиров.

Отмечается, что самым популярным днём для майских путешествий стало 6 мая, когда услугами компании воспользовались более 1,7 млн человек.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.