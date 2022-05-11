Автоюрист Славнов назвал неэффективной инициативу по ограничению скорости электросамокатов

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Автоюрист Дмитрий Славнов назвал неэффективной инициативу по ограничению до 25 км/ч скорости для всех ввозимых в Россию электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.
Автоюрист Славнов назвал неэффективной инициативу по ограничению скорости электросамокатов
  • РИА Новости
  • © Владимир Подоксенов

«Как по мне, это не панацея. 25 км/ч — это тоже такая неплохая скорость, когда можно упасть, удариться головой или порвать дорогостоящую одежду и скрыться», — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, возможным решением проблемы ДТП с участием электросамокатов станут номера, с помощью которых можно будет идентифицировать водителя.

Кроме того, он уточнил, что большинство жалоб поступают не на большую скорость, а на причинение вреда имуществу. 

«А то, что они разгоняются — ну разгоняются. Что мы с вами получим от того, что он едет 25 км/ч или 35 км/ч? Он также может задеть человека или испортить имущество. В приоритете всегда была безопасность дорожного движения. Будь то 25 км/ч, 35 или 40 — безопасности это не добавляет», — объясняет Славнов.

Он отметил, что обязательная система обучения для водителей электронных средств индивидуальной мобильности должна быть введена повсеместно.

Ранее kp.ru сообщал о предложении ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров.



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