Власти Москвы рассказали о строительстве нового городского общежития в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

На месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом информирует НСН.

Уточняется, что на месте бывшей промзоны будет реорганизовано более 13 га земли под новые промышленные предприятия и общественно-деловые здания.

«Также недавно было принято решение построить здесь общежитие для городских нужд, к примеру, для размещения сотрудников коммунальных служб. Общие вложения в реорганизацию всего участка промзоны превысят 20 млрд рублей, а бюджетный эффект составит 1 млрд рублей в год. Благодаря проекту в городе появятся свыше 3 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

В ведомстве пояснили, что ещё 54 тыс. кв. м будет занято офисами, банками, кафе и магазинами.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о том, что 550 тыс. рабочих мест будет создано в рамках проекта «Индустриальные кварталы».