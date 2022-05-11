Власти Москвы рассказали о строительстве нового городского общежития в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

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На месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы рассказали о строительстве нового городского общежития в рамках проекта «Индустриальные кварталы»
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом информирует НСН.

Уточняется, что на месте бывшей промзоны будет реорганизовано более 13 га земли под новые промышленные предприятия и общественно-деловые здания. 

«Также недавно было принято решение построить здесь общежитие для городских нужд, к примеру, для размещения сотрудников коммунальных служб. Общие вложения в реорганизацию всего участка промзоны превысят 20 млрд рублей, а бюджетный эффект составит 1 млрд рублей в год. Благодаря проекту в городе появятся свыше 3 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

В ведомстве пояснили, что ещё 54 тыс. кв. м будет занято офисами, банками, кафе и магазинами.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о том, что 550 тыс. рабочих мест будет создано в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

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