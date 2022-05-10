Онлайн-проект «Армия памяти» показал несколько десятков фотопанорам с «Бессмертного полка»

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Лаборатория «Гигарама» представила масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвящённый «Бессмертному полку».
Онлайн-проект «Армия памяти» показал несколько десятков фотопанорам с «Бессмертного полка»

Об этом пишет Life.ru.

На серии из нескольких десятков фотопанорам сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть шествие «Бессмертного полка» по Красной площади — с первых его минут и до самого завершения.

Онлайн-проект реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти».

Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в интернете.

Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом фотодокументе.

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