Онлайн-проект «Армия памяти» показал несколько десятков фотопанорам с «Бессмертного полка»
Об этом пишет Life.ru.
На серии из нескольких десятков фотопанорам сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть шествие «Бессмертного полка» по Красной площади — с первых его минут и до самого завершения.
Онлайн-проект реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти».
Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в интернете.
Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом фотодокументе.