Онлайн-проект «Армия памяти» показал несколько десятков фотопанорам с «Бессмертного полка»

Лаборатория «Гигарама» представила масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвящённый «Бессмертному полку».

Об этом пишет Life.ru.

На серии из нескольких десятков фотопанорам сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть шествие «Бессмертного полка» по Красной площади — с первых его минут и до самого завершения.

Онлайн-проект реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти».

Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в интернете.

Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом фотодокументе.