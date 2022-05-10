В заповеднике в Башкирии горит лес
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Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Как уточняет ТАСС, по данным ведомства, лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался вечером 9 мая.
На место пожара были направлены 20 человек.
Горение происходит на правом берегу реки Малый Инзер, склон горы Малый Ямантау — это труднодоступная местность и техника туда проехать не может.
«До наступления ночи пожар локализовать не удалось, распространению огня по склону горы также способствовал сильный ветер», — говорится в сообщении МЧС.
Ведомство также сообщило, что пожар не угрожает населённому пункту, есть естественная преграда — река. От села дует ветер.
«На утро примерная площадь горения составляет около 5—7 га», — сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее МЧС Красноярского края сообщило, что последние крупные пожары в регионе полностью потушены.