В заповеднике в Башкирии горит лес

Лес в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии горит на площади в 7 га.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Как уточняет ТАСС, по данным ведомства, лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался вечером 9 мая.

На место пожара были направлены 20 человек.

Горение происходит на правом берегу реки Малый Инзер, склон горы Малый Ямантау — это труднодоступная местность и техника туда проехать не может.

«До наступления ночи пожар локализовать не удалось, распространению огня по склону горы также способствовал сильный ветер», — говорится в сообщении МЧС.

Ведомство также сообщило, что пожар не угрожает населённому пункту, есть естественная преграда — река. От села дует ветер.

«На утро примерная площадь горения составляет около 5—7 га», — сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее МЧС Красноярского края сообщило, что последние крупные пожары в регионе полностью потушены.