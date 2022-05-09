Дети погибших участников спецоперации на Украине смогут поступить в вузы России без экзаменов

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов.

Как уточняется в документе, опубликованном на сайте Кремля, дети погибших и раненых участников специальной военной операции на Украине смогут поступить в вузы России в пределах квоты без вступительных экзаменов, «за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности».

При этом дети остальных военнослужащих, участвующих в операции, смогут поступить по этой квоте в российские вузы «на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно».

В указе отмечается, что квота составит «10% общего объёма контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки».