Вице-премьер Борисов: Россия создаёт гиперзвуковые ракеты нового поколения

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в стране создаётся новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей.
Вице-премьер Борисов: Россия создаёт гиперзвуковые ракеты нового поколения
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью Интерфаксу.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — отметил он.

Ранее военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», испытательный пуск которой провели на прошлой неделе, — уникальна, вооружения подобного типа не делает ни одна страна.

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