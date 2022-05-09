Вице-премьер Борисов: Россия создаёт гиперзвуковые ракеты нового поколения

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в стране создаётся новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей.

Об этом он сказал в интервью Интерфаксу.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — отметил он.

Ранее военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», испытательный пуск которой провели на прошлой неделе, — уникальна, вооружения подобного типа не делает ни одна страна.