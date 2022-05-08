В «Справедливой России — За правду» выступили против драпировки памятника Ленину в Хабаровске

Члены палаты депутатов «Справедливой России — За правду» и штаб Захара Прилепина в Хабаровске выступили против драпировки памятника Владимиру Ленину к 9 Мая.

Отмечается, что в Хабаровске на центральной площади города впервые в истории задрапировали памятник Владимиру Ленину, воздвигнутый почти 100 лет назад.

Депутаты обратились к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву и вице-премьеру, полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой снять с памятника драпировку.

Начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк сообщила РБК, что вокруг памятника решили «смонтировать специальную празднично оформленную конструкцию» с изображением ордена Отечественной войны и фотографиями, «которые создают атмосферу погружения в те дни».