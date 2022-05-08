В Красноярском крае рассматривают разные варианты восстановления сгоревших домов
«Жильё будет восстановлено. Будет применяться несколько механизмов. Рассматривается вопрос предоставления сертификатов тому, кто захочет самостоятельно строить. Где-то мы будем строить. Строительный комплекс Красноярского края к этому готов», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент власти аккумулируют силы и средства, чтобы в кратчайшие сроки решить соответствующую задачу.
Ранее пресс-служба правительства Красноярского края сообщила, что число пострадавших в результате масштабных пожаров на территории региона увеличилось до 19.