В Красноярском крае рассматривают разные варианты восстановления сгоревших домов

Зампред правительства Красноярского края Сергей Козупица заявил, что региональные власти рассматривают разные варианты восстановления сгоревших домов.

«Жильё будет восстановлено. Будет применяться несколько механизмов. Рассматривается вопрос предоставления сертификатов тому, кто захочет самостоятельно строить. Где-то мы будем строить. Строительный комплекс Красноярского края к этому готов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент власти аккумулируют силы и средства, чтобы в кратчайшие сроки решить соответствующую задачу.

Ранее пресс-служба правительства Красноярского края сообщила, что число пострадавших в результате масштабных пожаров на территории региона увеличилось до 19.