Ликвидированы пожары в посёлке Моргудон и Тайшетском районе Иркутской области

Два крупных пожара в Братском и Тайшетском районах Иркутской области ликвидированы, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара: в СНТ «Моргудон» произошло возгорание в садовых домах. В 20:40 (ирк) пожар локализован. 08.05.2022 г. в 03:00 (ирк) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали 107 человек личного состава.

Также сообщается, что пожар в селе Половино-Черемхово Тайшетского района ликвидирован в 02:10 по местному времени.

Ранее стало известно, что режим ЧС введён на всей территории Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий.