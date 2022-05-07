Прокуратура не подтвердила данные о гибели двух детей при пожарах в Красноярском крае

Прокуратура не подтвердила данные о гибели двух детей в результате пожаров в селе Талажанка в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«Сведения СМИ о двух погибших детях в селе Талажанка пока не подтверждаются, в селе Талажанка подтверждены данные о телах трёх взрослых», — отметили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, причиной их смерти стало отравление угарным газом от сильного дыма и ветра.

Информация о погибших устанавливается.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в селе Талажанка Казачинского района, где загорелось 16 строений, по предварительным данным, погибли три человека, включая двух детей.