В России за сутки госпитализировали 2562 человека с коронавирусом
- РИА Новости
По информации оперштаба, за сутки выявлено 5,5 тыс. случаев инфицирования COVID-19.
Также за последние 24 часа умерли 132 пациента, 8649 человек вылечились от коронавируса.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России, по данным на 6 мая, составил 41,2%.
Полный цикл вакцинации в России прошли более 86,8 млн человек.
Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.