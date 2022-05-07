В России за сутки госпитализировали 2562 человека с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19, накануне в больницы попали 2845 заболевших коронавирусом.

По информации оперштаба, за сутки выявлено 5,5 тыс. случаев инфицирования COVID-19.

Также за последние 24 часа умерли 132 пациента, 8649 человек вылечились от коронавируса.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России, по данным на 6 мая, составил 41,2%.

Полный цикл вакцинации в России прошли более 86,8 млн человек.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.