«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: интервью лётчика Константина Ярошенко | бои за «Азовсталь»

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RT
В сегодняшнем стриме: спустя 12 лет после похищения американскими спецслужбами российский лётчик Константин Ярошенко вернулся на Родину. Обмен на американского студента Тревора Рида произошёл в Стамбуле. В нашем стриме Константин Ярошенко рассказал, как оказался в американской тюрьме и почему именно его столько лет держали в США. Продолжается специальная военная операция России на Украине. С «Азовстали» начали эвакуировать людей. Нацисты вынуждены отпустить женщин и детей, которых они держали в заложниках два месяца. Тем временем украинские военачальники по мере увеличения поставок западного оружия используют всё более агрессивную риторику в отношении России и уже не хотят заключать никаких мирных договоров. На Украине идёт волна репрессий, а в Одессе людям запрещают выходить на улицу, чтобы они не могли почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.

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