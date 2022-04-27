Путин провёл встречу с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ

Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, приуроченную к Дню российского парламентаризма. Основними темами для обсуждения стали вопросы реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ, а также меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов. RT вёл прямую трансляцию.