«Белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов»: Путин — о переговорах между Россией и Украиной

В День космонавтики, 12 апреля, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Глава государства вручил награды лётчикам-космонавтам, а также вместе с белорусским коллегой встретился с работниками космодрома. Лидеры России и Белоруссии также провели переговоры, в том числе обсудив ситуацию вокруг Украины. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам.