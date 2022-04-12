«Белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов»: Путин — о переговорах между Россией и Украиной

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RT
В День космонавтики, 12 апреля, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Глава государства вручил награды лётчикам-космонавтам, а также вместе с белорусским коллегой встретился с работниками космодрома. Лидеры России и Белоруссии также провели переговоры, в том числе обсудив ситуацию вокруг Украины. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам.

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