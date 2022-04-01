Вступительное слово Путина перед заседанием Совбеза РФ

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RT
В пятницу под руководством президента России Владимира Путина проходит заседание Совета безопасности РФ. RT вёл трансляцию.
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