Водный вопрос: как идёт подготовка к запуску Северо-Крымского канала

В Крыму готовятся к возобновлению работы Северо-Крымского канала. Подача воды из Днепра по нему была прервана весной 2014 года по решению украинских властей после вхождения полуострова в состав России. Благодаря усилиям федеральных и крымских властей проблему снабжения региона водой удалось решить, а после начала специальной военной операции на Украине у России появилась возможность восстановить работу канала. После этого Крым, до водной блокады получавший из СКК около 80% воды, окончательно забудет о дефиците водных ресурсов и сможет восстановить своё сельское хозяйство. RT разбирался, какие сложности могут возникнуть перед и сразу после пуска воды из Днепра.

Специальная военная операция Минобороны РФ по защите жителей ДНР и ЛНР началась 24 февраля. Одним из первых её успехов стал выход российский войск к гидротехническим сооружениям на юге Херсонской области Украины. С их помощью в мае 2014 года украинские власти решили оставить жителей только что вошедшего в состав России полуострова без воды из Днепра.

«Часть русла заросла лесом»

Дефицит воды создал для жителей полуострова немало проблем. Благодаря усилиям России их в целом удалось разрешить, но тем не менее в засушливые годы, например летом 2020-го, в Крыму ощущалась нехватка воды.

РИА Новости

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Теперь все связанные с этим сложности должны остаться позади. Уже 25 февраля, на следующий день после начала специальной военной операции, на украинских гидротехнических сооружениях в Херсонской области побывал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала на протяжении от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, бетонную дамбу, сооружённую в 2014 году для перекрытия воды в Крым. Есть проблемы, решение которых займёт определённое время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооружённой националистами, то её ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины», — отметил Аксёнов.

По его словам, чтобы подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области, необходимы технические решения для восстановления заслонок.

Проблем с бытовым водоснабжением у нас нет, крымчане долго терпели последствия водной блокады, так что две недели нам погоду не сделают. К понедельнику будет сформирована дорожная карта, будет доложено нашему президенту. Главное — есть понимание, что Крым будет с водой и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области», — сообщил Аксёнов журналистам.

На следующий день, 26 февраля, дамба, закрывавшая путь днепровской воде в СКК, была подорвана российскими военными.

Напомним, что СКК был построен в 1960-х годах прошлого века для орошения засушливых земель Херсонской области и Крыма из Каховского водохранилища на Днепре. Из всех водных источников полуострова на его долю приходилось порядка 80%. Большая часть поступавшей по каналу воды использовалась для сельского хозяйства, порядка 20% шло в крымские водохранилища.

Таким образом, возобновление работы канала должно прежде всего положительно сказаться на экономической жизни полуострова и заметно оживить местное сельское хозяйство.

Возможные сложности

Однако из-за длительного перерыва при повторном запуске гидротехнического сооружения подобных масштабов может возникнуть ряд сложностей, поэтому к этому шагу надо подготовиться, считают эксперты.

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Первоочередные проблемы связаны с полной ревизией состояния гидроизоляции каждого каскада СКК, поэтапной реконструкции и поэтапного наполнения каждого каскада. Такой ревизии требуют и сотни километров водных оросительных каналов и сетей, которые за восемь лет бездействия не могли сохранить надёжную гидроизоляцию, и неизбежный дренаж не только может привести к подтоплению сёл, находящихся в низинах, но и может вывести из землепользования тысячи гектаров земель сельхозназначения. Риски велики, поэтому необходимо поэтапное введение в эксплуатацию СКК», — заявил RT председатель правления ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов сельского зелёного туризма Крыма» Юрий Комов.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения отмечают, что надо обратить особое внимание на состояние защитного покрытия, на имеющиеся ответвления от Северо-Крымского канала, в которые может хлынуть вода при его заполнении, на наличие сора и растительности в русле.

«Самые простые первичные мероприятия — это очистка русла сооружения и инспекция состояния. После этого, в случае получения удовлетворительных результатов, можно начинать постепенное заполнение сооружения. Следует максимально обезопасить существующую дамбу, преграждающую путь Днепровской воды от террористических актов и подрыва, так как мгновенное разрушение дамбы канала приведёт к негативным последствиям, формированию большой волны, возможному разрушению инфраструктуры и подтоплению территорий» — пояснили RT в ассоциации.

Научный руководитель Института водных проблем РАН, экономист и эколог Виктор Данилов-Данильян полагает, что механизмы канала можно достаточно быстро привести в то состояние, в каком они были до отключения.

«Потому что насосные станции сохранились. Они в течение двух-трёх недель могут быть приведены в рабочее состояние. Что касается восстановления русла канала, то этот процесс более долгий и он требует и проектирования, и значительных финансовых средств», — отметил он.