«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: война закончилась, не начавшись | вопрос признания ДНР и ЛНР | Олимпиада | мигранты в РФ

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RT
В сегодняшнем стриме поговорим о ситуации на Украине. Анонсированная СМИ война не состоялась, а на Западе уже пугают новой датой «российского вторжения». Сколько ещё будет продолжаться военная истерия и как в этой ситуации действовать России? Обсудим с гостями стрима события пекинских Игр и поздравим наших олимпийцев с медалями. Также в эфире специальный репортаж RT о ситуации в Калужской области, где мигрантам запретили работать в ряде отраслей. Почему Обнинск превратился в мигрантское гетто и как сделать так, чтобы гастарбайтеры не стали угрозой для общества? Как всегда, авторские рубрики «Бесит» с Артемием Лебедевым и «Укол зонтиком» с Виталием Серукановым.
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