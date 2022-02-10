«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: спекуляции вокруг фигурного катания | RT DE vs DW | эксклюзивное интервью Эдуарда Басурина

В сегодняшнем стриме поговорим о скандале, которым закончился триумф российских фигуристов в командном турнире: якобы допинг-проба одиночницы Камилы Валиевой дала положительный результат. МОК называет эту ситуацию спекуляцией, но западная пресса уже готова разорвать наших олимпийцев. Останется ли спорт высоких достижений только спортом или в борьбе против России все средства хороши? Обсуждаем в студии вместе с четырёхкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. Зеркальными мерами ответила Россия на блокировку RT DE в Германии. Теперь немецкий Deutsche Welle обязан закрыть свой корпункт в Москве и прекратить вещание. В Совфеде объяснят, какими будут дальнейшие действия России. Также традиционные рубрики «Бесит» с Артемием Лебедевым и «Укол зонтиком» с Виталием Серукановым.