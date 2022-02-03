«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Олимпиада в Пекине | окончание пандемии | дальше только война?

В сегодняшнем стриме: в Пекине всё готово к началу зимней Олимпиады, на открытие ждут Владимира Путина. Как приняли наших олимпийцев в Китае? Все подробности тренировок российских спортсменов в Поднебесной — в нашем выпуске. Байден отправляет войска в Европу, вторжение России на Украину стало главной темой всех западных СМИ. Поговорим о том, кому выгодно демонизировать Россию и зачем американцы так настойчиво призывают Украину к войне. На связи — американский политолог Джон Вароли. Россияне стали больше интересоваться эзотерикой. Коучи, тренинги личностного роста, марафоны желаний — всё это нуждается в разумном контроле. Госдума заявила о разработке закона о профессии «бизнес-тренер». Получится ли навести в этой сфере порядок? Кроме того, как и всегда, две авторские рубрики: что БЕСИТ Артемия Лебедева и «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова.