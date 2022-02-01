«Найдена. Погибла»: в Новгородской области обнаружили тело пропавшей девочки

Пропавшая в конце января в Новгородской области девочка 2020 года рождения найдена мёртвой. По словам местных жителей, тело ребёнка обнаружили рядом с домом, где проживала её семья. Мать девочки и её сожитель арестованы. СК расследует уголовные дела по статьям «Убийство» и «Халатность».

Девочка 2020 года рождения, которая 24 января пропала в городе Холм Новгородской области, найдена мёртвой на одном из участков, расположенных рядом с домом её семьи. Об этом утром 1 февраля сообщил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Феникс», занимавшийся поисками ребёнка.

Информацию об обнаружении тела девочки подтвердили в Следственном комитете.

«В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребёнка — на участке, расположенном в районе проживания семьи», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Неблагополучная семья

Поиски Ангелины Солдатовой велись с 25 января, когда в Старорусский межрайонный следственный отдел СУ СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении ребёнка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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Как отмечают в СК, семья девочки состояла на учёте в органах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Семь детей были ранее изъяты и помещены в социальное учреждение в связи с ненадлежащими условиями их проживания.

«При этом девочка 2020 года рождения была оставлена в семье, вопрос о помещении её в специализированное учреждение рассмотрен не был. В связи с этим следователями также возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района», — сообщает СК.

Мать девочки, как ранее выяснил RT, была судима. В 2018 году Старорусский районный суд Новгородской области приговорил её к условному сроку по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на преступление и кража с незаконным проникновением в жилище). Согласно судебному вердикту, женщина участвовала в краже имущества из частного дома на сумму 13 тыс. рублей. Данные о судимости Кристины Богдановой RT подтвердили в СК.

В ведомстве также рассказали, что женщина сама обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. По её словам, она была в бане, когда ребёнок исчез. Сначала женщина пыталась разыскивать дочь самостоятельно, а затем обратилась в правоохранительные органы.

Через день после этого Кристина Богданова и её 22-летний сожитель были арестованы по подозрению в убийстве девочки.

Искали с собаками

Как удалось выяснить RT, тело девочки нашли совсем рядом с домом её семьи.

«Нашли по соседству практически, в двух домах (от жилища девочки и её семьи. — RT). Дом был подгоревший, там жили раньше, сейчас он нежилой. Там жила цыганка, но сейчас не живёт. Ребёнок был в комнатной одежде — в той же, в которой пропал», — рассказал RT корреспондент одного из местных изданий Сергей Цветков, находящийся на месте событий.

«Её нашли рядом, в соседнем огороде», — подтвердила RT эти сообщения жена священника церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Холме Варвара, с детства знакомая с матерью погибшего ребёнка.

Как отмечают местные жители, поиски девочки, длившиеся почти неделю, велись очень тщательно.

«Весь Холм, наверное, сотрудники за эти дни прошли, все дома. Даже у меня были, в моём доме. Всех поголовно расспрашивали», — вспоминает Сергей Цветков.

«Искали с собаками, даже у нас искали. И кладбище всё обошли, и церковную территорию. Они везде искали. Там, около них (возле дома семьи погибшего ребёнка. — RT), пруд есть, так вот его весь вскрыли — вскрыли лёд на пруду», — говорит Варвара. «Не понимаю, как они её не нашли в огороде, рядом. Но, может, из-за метели не было видно следов — у нас сейчас каждую ночь метели», — продолжает женщина.

По её словам, кроме сожителя и матери, в деле якобы есть ещё один подозреваемый. «Его тоже увезли. Ничего о нём не знаю. Знаю только, что ещё кого-то забрали», — говорит Варвара.

Она отмечает, что дом, в котором проживали Богдановы, был разделён на две части.

«Знаю, что у Кристины дом на двух хозяев. И второй человек, который за стенкой у неё жил, — он сумасшедший. Где сейчас — не знаю. Может, в больнице. У него когда обострения были, он бегал с пилой, хотел дом пилить. Когда они (семья Богдановой. — RT) туда переселились года два-три назад, дети его очень боялись», — добавляет Варвара.