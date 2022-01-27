«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: цунами «омикрона» | NeoСov | Лебедев vs Зеленский | оружие для ДНР и ЛНР

В сегодняшнем стриме обсуждаем с гостями нашей студии рекордные цифры заболевших «омикроном». Новый вид коронавируса NeoCov — будет ли он опаснее? В нашей постоянной рубрике «Бесит» Артемий Лебедев отвечает Владимиру Зеленскому на введённые против него санкции. Будут ли поставки оружия на Украину? Куда бегут украинские олигархи? Цифровые деньги — это наше будущее или аналог МММ?