«Сделать всё возможное»: Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям в пандемию
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. Основная тема — создание научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. Глава государства также обсудил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и ряд текущих вопросов. RT вёл трансляцию.
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