«Сделать всё возможное»: Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям в пандемию

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. Основная тема — создание научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. Глава государства также обсудил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и ряд текущих вопросов. RT вёл трансляцию.