В Магнитогорске расследуют уголовное дело о растрате детских пособий

В Магнитогорске расследуется уголовное дело о растрате пособий, выделенных на содержание восьмилетней девочки Киры. В 2019 году у неё умерла мать. Органы опеки решили отдать ребёнка биологическому отцу, который не жил с семьёй и которого дочь даже не помнила. Более того, у мужчины были судимости. Старший брат Киры добился через суд временной опеки над ней. Однако, пока шли судебные разбирательства о том, с кем должна жить девочка, отец успел получить на неё пособия. Деньги — более 100 тыс. рублей, — по его словам, он потратил на ремонт машины своей новой жены и покупку продуктов.

Ярослав, старший брат Киры, добился временной опеки над ней

© Фото из личного архива

В Магнитогорске полиция расследует уголовное дело по факту присвоения и растраты отцом денежных средств, которые выделялись ему на содержание дочери после смерти её матери. При этом с дочерью мужчина не проживал и в её воспитании не участвовал. Согласно материалам уголовного дела, мужчину подозревают в присвоении более 100 тыс. рублей.

Ранее RT рассказывал историю 22-летнего Ярослава Ионуша из Магнитогорска, который добивается опеки над своей восьмилетней сестрой Кирой.

В декабре 2019 года, после смерти их матери Татьяны Ионуш, чиновники почему-то решили отдать Киру не Ярославу, а биологическому отцу Евгению Цыбину.

По словам Ярослава, отец ушёл из семьи, когда Кире исполнился год, и судьбой дочки не интересовался.

Друг семьи, крёстный девочки Владимир Никитенко выяснил, что Цыбин был ранее судим, имел долги по алиментам в другой семье и, возможно, страдал психическим заболеванием.

Кроме того, девочка и сама не хотела жить с биологическим отцом, которого не знала.

© Фото из личного архива

В итоге в сентябре 2021 года после долгой тяжбы суд разрешил Ярославу оформить временную опеку над сестрой на полгода — до 2 марта 2022 года. По словам Никитенко, по окончании этого срока Ярослав планирует добиться постоянной опеки.

Уголовное дело

После оформления временной опеки выяснилось, что биологический отец с января 2020 года получал за Киру пенсию по потере кормильца, хотя девочка всё это время жила с братом.

«Мы обратились в Пенсионный фонд и обнаружили, что на счёте Киры не хватает внушительной суммы — более 100 тыс. рублей», — рассказывает RT Никитенко.

Ярослав обратился в соцзащиту и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Материалы проверок были переданы в полицию.

В октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённая группой лиц по предварительному сговору).

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении RT), в период с 1 января 2020 года по 1 сентября 2021 года подозреваемый путём присвоения и растраты завладел денежными средствами в сумме более 100 тыс. рублей.

При этом ещё во время доследственной проверки, по словам Никитенко, Цыбин дал признательные показания и даже принёс документы, по которым видно, на что он тратил предназначенные на ребёнка деньги. Согласно показаниям (имеются в распоряжении RT), бюджетные средства он использовал для того, чтобы починить автомобиль своей нынешней жены, и на покупку продуктов.

Никитенко отмечает, что органы опеки занимают странную позицию.

«До проверки в опеке нам сказали, якобы никакие средства он не тратил, а после — что всё вернул. От Пенсионного фонда приходят каждый раз разные ответы — то он получал пособия с января 2020 года, то с сентября 2020 года, то что он никакие средства не тратил, то тратил и вернул на счёт 50 тыс. рублей», — рассказывает RT Никитенко.

По его словам, биологический отец также получал пособия, которые были положены детям в качестве материальной поддержки по указам президента РФ. Так, согласно выписке со счёта, 2 сентября 2021 года он получил 10 тыс. рублей. Эти выплаты были положены пенсионерам, детям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Испытывает злобу

Суд также обязал биологического отца выплачивать дочери алименты. Но, по словам Никитенко, мужчина закрывать задолженность не спешит — официально он нигде не работает и своего имущества не имеет.

При этом ранее бывшая жена Цыбина Ирина Косенко рассказывала RT, что долг по алиментам мужчины на её ребёнка уже превысил 1 млн рублей.

«Сейчас к Ярославу каждый месяц приходят сотрудники опеки обследовать жильё, дерут три шкуры, заставляют отчитываться за каждую копейку, а биологический отец даже алименты не платит. При этом он получал пособия на дочь и тратил их, как хотел, и никто его не проверял», — возмущается Никитенко.

По словам мужчины, после назначения Ярослава временным опекуном Киры биологический отец ни разу не попытался встретиться с ней.

Согласно заключению психолога, общение с отцом травмирует девочку, а сам Цыбин при общении с Ярославом и Кирой испытывает злобу.

Впрочем, несмотря на это, биологический отец подал жалобу в Челябинский кассационный суд с просьбой отменить решение областного суда, согласно которому Кира должна проживать с братом. Рассмотрение дела назначено на 22 февраля.