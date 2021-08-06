Житель Магнитогорска после смерти матери добивается установления опеки над младшей сестрой

22-летний Ярослав Ионуш из Магнитогорска почти два года добивается оформления опеки над своей семилетней сводной сестрой. После смерти матери органы опеки не согласились отдать ему девочку, а разыскали её отца, который бросил семью пять лет назад. По словам Ионуша, у мужчины два паспорта, есть судимости, попытки суицида и большие долги по алиментам в другой семье, однако опека настаивает, что ребёнок должен жить с ним.

© Фото из личного архива

Ярославу Ионушу из Магнитогорска 22 года. Уже около двух лет он добивается оформления опеки над своей семилетней сводной сестрой Кирой. Как рассказал RT его отчим и по совместительству крёстный Киры Владимир Никитенко, их мать Татьяна Ионуш умерла в декабре 2019 года. Именно тогда встал вопрос об опеке над девочкой.

«Я с двух лет воспитывал Ярослава. В 2012 году мы с Татьяной разошлись, но продолжали хорошо общаться. Я помогал. Она вышла замуж за Евгения Цыбина. Он взял её фамилию. Когда их дочери Кире исполнился год, он поднял руку на Татьяну и ребёнка, и она его выгнала. Он периодически появлялся, пытался её спаивать, просил в долг, приходили коллекторы по его долгам. Но в жизни ребёнка он не участвовал», — рассказывает Никитенко.

По его словам, на похороны Ионуш мужчина явился с сожительницей и на вопросы о том, желает ли он воспитывать дочь, отвечал отрицательно.

Опека над сестрой

20 декабря 2019 года Владимир и Ярослав подали заявление в органы опеки с просьбой предоставить последнему временную опеку над девочкой и приложили необходимый пакет документов. В заявлении было указано, что у Ярослава имеется жильё, есть постоянная работа — он трудится в МЧС.

Ярослав и Кира Ионуш

© Фото из личного архива

Также было указано, что у девочки есть биологический отец, который в её жизни не участвует и алименты не платит. По словам Никитенко, опека обещала принять решение после новогодних праздников. Но и после них ответа от чиновников не было — они посоветовали брату обращаться в суд.

«На заседании судья сказала, что опека должна была ответить через десять дней и оставила иск без рассмотрения, — рассказывает Никитенко. — Мы снова обратились в опеку, и они предложили следующую схему: документально ребёнок будет находиться в интернате, ему оформят пособия, а фактически его оставят жить с Ярославом».

Однако, по словам мужчины, органы опеки не пошли навстречу брату девочки, а разыскали её биологического отца.

«Они оформили на него пенсию по потере кормильца. Эти деньги получает он, а не Кира. Мы не понимали, почему опека встала на его сторону и начали составлять на него характеристику. Нам удалось много чего интересного найти, все документы предоставили опеке и в прокуратуру. А сами подали иск на биологического отца с целью лишить его родительских прав», — говорит Владимир.

Один человек — два паспорта

Никитенко и Ярослав Ионуш узнали, что в 2012 году Цыбин после женитьбы и смены фамилии не стал менять свой паспорт и впоследствии обратился с заявлением о его утере. Так на руках у него оказалось два паспорта — на фамилии Цыбин и Ионуш.

Эта информация подтвердилась, когда оказалось, что помимо новых разбирательств у отца в другом суде проходит ещё один судебный процесс по задолженности по алиментам. Согласно фотографиям документов, предоставленным RT, оба паспорта имеют одинаковую серию и номер, а отличаются лишь фамилиями.

«Туда он приносит документ под фамилией Цыбин — и он там судимый. Утверждает, что он работает и зарабатывает лишь 20 тыс. рублей. А к нам на процесс приносит документы под фамилией Ионуш и говорит, что он зарабатывает порядка 70 тыс. рублей и к уголовной ответственности не привлекался. Мы нашли его бывшую жену, которая рассказала, что он был ранее судим и неоднократно пытался покончить с собой», — рассказывает Никитенко.

RT связался с бывшей женой Цыбина-Ионуша Ириной Косенко. Женщина рассказала, что у них есть общий 11-летний сын Никита. Она развелась с Евгением, когда мальчику было чуть больше года.

«Он не хотел, чтобы я уходила, и три раза пытался убить себя. А я жалела его и прощала. Последней каплей стало, когда он взял Никиту на руки и пытался себя и его сжечь. Это всё происходило на глазах моей сестры и регистрировалось полицией и скорой, приезжавшими на вызов. Я поняла, что надо уходить», — рассказывает Косенко.

По её словам, Цыбин должен ей по алиментам более 1 млн рублей, но выплаты производил лишь несколько раз после судебных заседаний и суммарно они составили несколько тысяч рублей.

Мужчина, как оказалось, был неоднократно судим за неуплату алиментов по ст. 157 УК РФ. Также, по словам Ирины, у него имеются судимости по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), а также за смерть пассажира, когда Цыбин-Ионуш работал в такси.

«Когда я узнала, что у него две фамилии, то подала иск ещё и на Ионуша, а также написала заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь его к уголовной ответственности за два паспорта. Но в возбуждении дела мне отказали, сказав, что не нашли оснований. Странно. Человек живёт по двум документам и водит всех за нос», — рассказывает RT Косенко.

© Фото из личного архива

Бездействие опеки

Ярослав Ионуш писал заявления в Генпрокуратуру и в ФСБ на бездействие опеки и местной администрации. Там он указывал, что опека закрывает глаза на все факты, касающиеся отца ребёнка, и не отдаёт ему опеку над девочкой.

«Нарушения подтвердились — опеке и главе города выписали предписания. Но это, видимо, был выговор. На наше дело это никак не повлияло. Мы самостоятельно вышли с иском в суд с жалобой на бездействие опеки и устранение последствий бездействия. То есть чтобы Киру отдали Ярославу», — рассказывает Никитенко.

В рамках судебного процесса проводились психологические экспертизы. Их результат был один: отца девочка не знает и хочет жить с братом и его невестой.

По словам Никитенко, на экспертизе присутствовали только Кира, психологи и представители опеки. При этом последние склоняли девочку к тому, что папа хороший и надо жить с ним. Соответствующая запись беседы есть в распоряжении RT.

Кроме того, на суде был представлен журнал учёта рабочего времени, в котором значилось, что представители опеки выходили на разные адреса с целью поиска девочки.

«Кира и Ярослав живут там, где жили с матерью, по прописке. Найти их — не проблема. Это создавалась видимость того, что они её ищут. Только того адреса в списке не было. А после этого на Ярослава пять-шесть раз пытались возбудить уголовное дело за сокрытие родной сестры. Не вышло», — говорит Никитенко.

Несмотря на это, в марте 2021 года Правобережный райсуд Магнитогорска не нашёл оснований для удовлетворения иска о бездействии опеки.

Ярослав подал апелляционную жалобу в Челябинский областной суд, который встал на его сторону. Также судья обязал органы опеки переоформить пенсию по потере кормильца с отца на девочку.

«Суд поставил точку в этом вопросе. Получается, что, признав бездействие опеки, он подтвердил бездействие всей системы. У нас получается, что мы боремся не с отцом, а с системой. Ему-то самому ребёнок не нужен. За него почему-то всё подают и делают чиновники», — считает Никитенко.

«Снова придут»

В рамках судебного процесса также проводилось заседание по рассмотрению того, с кем будет проживать девочка до конца всех разбирательств. На основании заключения психологических экспертиз суд постановил, что Кира будет жить с братом.

Евгений Ионуш оспорил это решение в Челябинском облсуде, который принял решение отменить вердикт первой инстанции и при наличии угрозы жизни и здоровью ребёнку отправить его в интернат. Факт, что ребёнку что-то угрожает, должна установить опека.

Как вспоминает Никитенко, после этого к Ярославу приезжали приставы, сотрудники опеки и психолог. После разговора с Кирой они составили акт, что девочка отказывается покидать помещение и хочет проживать с братом.

«Они сказали, что это ещё не окончательное решение и они вскоре снова придут с целью изъятия», — рассказывает Никитенко.

Отец девочки отказался комментировать RT ситуацию.

RT направил запрос в отдел опеки и попечительства администрации Магнитогорска. Ответ спустя установленный законом семидневный срок получен не был.

Школьный вопрос

По словам Ярослава Ионуша, перед ним сейчас стоит первостепенная задача — устроить девочку в школу. Он подавал документы в первый класс в прошлом году, однако, поскольку он не является опекуном Киры, девочку в школу не взяли. Ярослав смог снова устроить её в садик, где все документы ещё при матери были оформлены на него.

«Мы пришли в школу, и нам сказали, что нужен отец. Я позвонил ему, он начал говорить, что якобы сюда приходил и ему отказали. Но это неправда. Сейчас пробуем это сделать через уполномоченную по правам ребёнка, но она не берёт трубки. Будем отправлять письменные обращения», — рассказал RT Ионуш.

© Фото из личного архива

Он также отметил, что пытается ограждать сестру от всех разбирательств, чтобы она чувствовала себя спокойно. Девочка часто рисует свою семью: себя, брата и его невесту. Кира мечтает встретиться с президентом и подарить ему свой рисунок, чтобы он помог им наконец-то разрешить ситуацию.

Между тем в управлении уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области сообщили RT, что обращения Ярослава Ионуша и Евгения Ионуша находятся на контроле.

«Учитывая, что конфликтные отношения между Ярославом и Евгением являются частными взаимоотношениями и решаются путём взаимных договорённостей, уполномоченный может только оказать содействие в достижении мирных договорённостей. С этой целью были проведены медиации, но, к сожалению, стороны не пришли к каким-либо договорённостям по дальнейшему жизнеустройству ребёнка», — сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова.

Она также пообещала оказать содействие при устройстве ребёнка в школу, так как, согласно закону, ребёнок должен приступить к обучению в первом классе вне зависимости от обстоятельств.