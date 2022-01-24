«14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня»: что известно об убийстве семьи в Омской области

Двое подростков 14 и 17 лет сознались в содеянном после убийства трёх человек в Омской области. По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего парня убить её мать и отчима, потому что они были против их отношений. Также была убита десятилетняя сестра подозреваемой — у девочки была инвалидность, и школьница не хотела о ней заботиться. Что известно о подозреваемых подростках и погибшей семье — в материале RT.

В Омской области задержали двух подростков по подозрению в убийстве семьи в селе Юрьевка Павлоградского района.

22 января в одном из частных домов были убиты 35-летняя женщина, её десятилетняя дочь с инвалидностью и 38-летний сожитель. По версии следствия, убийство спланировали 14-летняя дочь погибшей и её 17-летний парень. Они уже признались в содеянном, сообщили RT в следственном управлении СКР по Омской области.

Как выяснили правоохранители, мать и отчим 14-летней девушки были против её отношений с 17-летним молодым человеком, поэтому в семье случались ссоры. Школьница подговорила своего парня убить мать и отчима.

«Подозреваемые разработали план действий... для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных», — сообщили в СК.

По данным следствия, 22 января около двух часов ночи подозреваемый пробрался в дом через заднюю дверь, которую девушка заранее оставила открытой, после чего убил взрослых, пока те спали, и десятилетнюю девочку с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

После убийства подозреваемая взяла с собой шестилетнего брата и побежала к соседям. Она рассказала, что к ним в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. На первом допросе девочка даже описала полицейским выдуманного преступника.

Неизвестного мужчину с бородой искали в течение полутора суток.

«Чтобы не мешала жить»

Источник в правоохранительных органах рассказал RT, что на первом же допросе поведение девушки насторожило следователей: она спокойно рассказывала о нападении неизвестного мужчины и временами даже была весела.

По сообщениям РЕН ТВ, её шестилетний брат вскоре рассказал следователям, что во время нападения в доме Аня, сестра, закрывала ему глаза и уши, но он видел и слышал, как убивают его близких. Она якобы подговорила ребёнка сохранить их общий «секрет» и поддержать её версию о нападавшем.

СК опубликовал видео с места убийства семьи

Как сообщили в следственном управлении, на допросах подростки сознались в содеянном.

«17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», — сообщили в следственном управлении СКР.

По данным источника RT в правоохранительных органах, школьница абсолютно не переживает из-за смерти близких. На допросе девочка заявила, что подговорила убить десятилетнюю сестру с инвалидностью, потому что не хотела ухаживать за ней после смерти родителей: «Сестру убили, чтобы она не мешала мне жить».

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подростков.

«Абсолютно спокойный ребёнок»

Как выяснил RT, 17-летний подозреваемый в этом году поступил в павлоградский сельскохозяйственный техникум на повара. Подросток активно занимался волейболом.

«Он играл за Юрьевское сельское поселение, присутствовал на всех играх. Выступал даже за сборную Павлоградского района по волейболу. Могу сказать, что он был улыбчивый, спокойный парень. Ничем не отличался от своих сверстников», — рассказали RT в администрации физкультурно-спортивного центра Павлоградского района.

В техникуме молодого человека тоже характеризуют положительно — за время учёбы парень не попадал в неприятности.

«Неагрессивный, абсолютно уравновешенный, спокойный ребёнок. Он учится на повара на первом курсе, числится до сих пор. У него никаких проблем никогда не было. Спокойный, уравновешенный спортивный ребёнок, занимается волейболом. Все в шоке», — рассказал RT директор колледжа.

Однако жители Павлоградского района вспомнили, что несколько лет назад мальчика подозревали в поджоге.

«Года два-три назад он подпалил гараж родной тётки, и у них всё сгорело подчистую: и гараж, и сарай, и дом», — рассказала RT жительница Юрьевки.

Погибшие не состояли в официальном браке, но жили вместе около пяти лет. По словам соседей, женщина вместе с детьми переехала в дом мужчины из соседнего посёлка — Павлоградки.

Жительница села рассказала, что около десяти лет назад погибшая училась в павлоградском техникуме на швею-мотористку.

«У нас был набор в группу для мамочек, кто рано родил или недоучился. Вот мы с ней вместе там и учились в 2010-х годах. Помню, что она была очень хорошая, общительная, всегда поможет в женских делах», — поделилась женщина в беседе с RT.

В селе Юрьевка у погибшей пары было крупное личное хозяйство.

«Он раньше жил с другой супругой — они расстались несколько лет назад. Вот с ней они выпивали. А сейчас они нормально жили. На самом деле у них было большое хозяйство: несколько коров, быки, птицы, бараны. При таком хозяйстве пить нереально, оно требует много внимания и большого труда. Знаю, что он работал ещё в местном колхозе», — анонимно рассказала RT жительница села.

По её словам, убитая десятилетняя девочка страдала ДЦП: плохо слышала, но передвигалась сама. В этом учебном году девочка начала ходить в общеобразовательную школу.

«Насколько я знаю, до этого она была на домашнем обучении, а вот в этом году впервые пошла в школу — сама захотела», — рассказала собеседница.