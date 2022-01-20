«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Украина готовится к войне | Волочкова против масок | Брейвик хочет на свободу

В сегодняшнем стриме: «Спутник V» защищает от «омикрона» лучше Pfizer более чем в два раза. Накануне переговоров глав МИД РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве президент Украины Владимир Зеленский записывает обращение к нации. Никакого российского вторжения нет, это лишь игра на украинских нервах. На Украине сменили тактику? Скандал с бывшей балериной Большого театра Анастасией Волочковой. Чем грозит отказ надеть маску в самолёте? Террорист Андерс Брейвик просится на свободу. Пойдёт ли ему навстречу норвежское правосудие? Также в эфире традиционная рубрика Артемия Лебедева «Бесит» и новое интервью заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачёва в рубрике «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова.