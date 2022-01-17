жителю Анапы помогают оформить гражданство РФ после запроса RT в МВД

Герой публикации RT, 50-летний Александр Худяков из Анапы, получил вид на жительство (ВНЖ). За помощью в оформлении документов в проект «Не один на один» обратилась его жена Светлана Готькина. Она рассказала, что Александр получил разрешение на временное проживание (РВП) в Анапе, где они жили постоянно, однако вскоре семья переехала в Москву. 16-летний сын Светланы страдает от онкологического заболевания. Из-за осложнений после трансплантации костного мозга его направили на лечение в столичную клинику. С РВП Худякова не брали на работу в Москве, при этом он оплачивал съёмное жильё возле больницы. На поездку в Анапу и подготовку документов денег не оставалось. RT организовал сбор средств, после чего глава семьи смог съездить в Анапу и подать заявление на ВНЖ.

© Фото из личного архива

Гражданину Казахстана 50-летнему Александру Худякову выдали вид на жительство (ВНЖ). Об этом RT рассказала его жена Светлана Готькина.

«Муж получил ВНЖ 28 декабря в Анапе. До того как ему выдали документ, у него была временная регистрация там. Сейчас никакой нет, — объясняет Светлана. — Мы хотели сделать постоянную прописку в Москве, чтобы муж подавал документы на гражданство здесь и не ездил каждый раз в Анапу. Арендодатель согласился нам помочь, но, к сожалению, сейчас он на карантине из-за COVID-19, и мы пока не можем решить этот вопрос».

По словам женщины, её несовершеннолетний сын Максим, страдающий от онкологического заболевания, с 15 декабря находится в реанимации.

«После плановой операции по закрытию стомы разошёлся анастомоз, случился септический шок, — рассказывает Светлана. — Была проведена повторная операция, появился свищ в мочевом. Месяц Максим на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня ему ставят трахеостому, состояние тяжёлое. В реанимации я с ним, Александру можно зайти ненадолго. Так что дома мы даже и не были — все праздники в реанимации. Каждый день как на войне, новости одна хуже другой».

Единственный кормилец

Семья Готькиных переехала жить из Анапы в Москву летом 2020 года, после того как Максим оказался в реанимации из-за осложнений, вызванных перенесённой трансплантацией костного мозга.

© Фото из личного архива

В Детской краевой клинической больнице в Краснодаре врачи считали, что у мальчика нет шансов на выздоровление, поэтому Светлана привезла сына в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва.

В 2015 году Максим заболел острым миелоидным лейкозом, перенёс четыре блока химиотерапии, после которых произошла ремиссия. Однако через два года миелоидный лейкоз трансформировался в лимфобластный. Светлана стала донором костного мозга для своего сына, но у него возникли иммунные осложнения, затронувшие желудочно-кишечный тракт.

Мальчик перенёс уже не одну операцию и находится под постоянным наблюдением врачей. Вместе с мамой он проживает в клинике, а Александр снимает квартиру рядом и каждый день их навещает.

Светлана рассказала, что её муж по профессии строитель-отделочник и занимается ремонтами. Однако в Москве у него не получалось найти хорошо оплачиваемую работу из-за отсутствия российского гражданства.

При этом в семье он единственный кормилец, так как Светлана постоянно находится с сыном в больнице. Деньги семье были нужны не только на аренду жилья, но и на поездки Александра в Анапу, так как оформить ВНЖ он мог только по месту регистрации супруги.

В планах — получить гражданство

Как ранее разъясняло МВД, согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», временно проживающий в России иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах региона, где ему разрешено временное проживание.

По месту пребывания иностранный гражданин может подать заявление о приёме в гражданство РФ только в случае, если он и члены его семьи являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, либо если он относится к категории иностранных граждан, имеющих право обратиться в упрощённом порядке с заявлением о приёме в гражданство в соответствии с пунктом 1.1 статьи 29 ФЗ №62 «О гражданстве РФ».

У Худякова не было оснований сразу подавать заявление на гражданство, поэтому сначала ему было необходимо получить ВНЖ.

RT в рамках проекта «Дальше действовать будем мы» организовал сбор в поддержку семьи Максима. По его итогам было собрано более 320 тыс. рублей. Также RT обратился в МВД по вопросу Александра.

«Эта сумма дала нам возможность год оплачивать аренду квартиры, а также сделать мужу ВНЖ. Теперь в планах — получить российское гражданство. В МВД нас заверили, что всё получится, — рассказывает Светлана. — Мы от всей души благодарны всем, кто нам помог. Ваша помощь для нас неоценима. Понимание того, что ты не одинок, даёт силы жить и бороться. Спасибо огромное редакции RT за отзывчивость».