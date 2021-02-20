RT организует сбор средств для поддержки семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида

44-летняя жительница Анапы Светлана Готькина вместе с мужем, гражданином Казахстана, воспитывает сына с инвалидностью, страдающего от онкологии. Несколько месяцев назад после осложнений, вызванных трансплантацией костного мозга, мальчика привезли на лечение в Москву. Сейчас он вместе с матерью живёт в больнице. Супруг Светланы арендует неподалёку квартиру и каждый день их навещает. Однако из-за отсутствия российского гражданства официально трудоустроиться у него не получается. Приходится перебиваться случайными заработками. В рамках проекта «Дальше действовать будем мы» RT организует сбор средств для поддержки семьи.

© Фото из личного архива

Летом 2020 года 15-летний житель Анапы Максим Готькин попал в реанимацию из-за осложнений, вызванных ранее перенесённой трансплантацией костного мозга после онкологического заболевания.

По словам его матери Светланы Готькиной, врачи Детской краевой клинической больницы в Краснодаре считали, что шансов на выздоровление нет.

«В очень тяжёлом состоянии мы прилетели в Москву в клинику Рогачёва (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва. — RT) — вспоминает Светлана. — Четыре месяца мы уже здесь находимся на лечении и пытаемся решить эту проблему».

Диагноз «острый миелоидный лейкоз» врачи поставили Максиму в 2015 году. За первые восемь месяцев лечения ребёнок перенёс четыре блока химиотерапии.

Заболевание, по словам матери, перешло в стадию ремиссии, но через два года случился рецидив — миелоидный лейкоз трансформировался в лимфобластный.

© Фото из личного архива

Как рассказывает Светлана, Максиму требовалась трансплантация костного мозга, и она стала донором для него. Однако вскоре у мальчика возникли иммунные осложнения, затронувшие желудочно-кишечный тракт.

В ноябре 2020 года, по словам матери, Максиму сделали операцию на кишечнике, а на прошлой неделе он перенёс ещё одно оперативное вмешательство по выведению колостомы.

Сейчас мальчик находится под постоянным наблюдением врачей и вместе с матерью живёт в клинике.

«При клинике есть школа, — рассказывает Светлана. — Максим, как и другие пациенты, здесь учится. Чувствует сын себя по-разному, но не унывает. Столкнувшись с такой болезнью, дети рано взрослеют. Я от него ничего не скрываю, всё объясняю по течению лечения. Мы очень много с ним прошли вместе, поэтому взаимопонимание у нас с полуслова».

До болезни Максим ходил на занятия по трюковому самокату.

Сейчас из-за агрессивных препаратов у него появились проблемы с костями, поэтому травмоопасные виды спорта ему противопоказаны.

«Он очень скучает по самокату, но нашёл себе другое хобби — увлёкся кулинарией. Мы купили ему мультиварку и гриль. Вернётся домой — будет готовить», — улыбается Светлана.

Однако самая большая мечта мальчика, по его собственному признанию, — устроиться летом на работу.

«Говорит, что хочет заработать денег и обустроить свою комнату, — рассказывает женщина. — Периодически показывает мне какие-то интерьерные идеи. Я ему пообещала, что если у него будут силы, то он пойдёт работать. Но стараюсь его сейчас направлять в сторону не физической, а умственной нагрузки. Может быть, что-то связанное с IT, с программированием. Он этим очень увлекается. Ещё у него в планах — выучить чешский язык и уехать в Чехию учиться».

Приезжает на пять минут

Из-за пандемии коронавируса все пациенты клиники им. Дмитрия Рогачёва постоянно находятся в здании: им запрещено выходить, родственников к ним тоже не пускают. Пятый месяц Светлана и Максим живут в больничной палате.

© Фото из личного архива

Муж Светланы, Александр, снял рядом с клиникой квартиру и каждый день их навещает.

«Он покупает и приносит нам продукты, лекарства, из дома необходимые вещи, — рассказывает мать мальчика. — Максим ему иногда даёт поручения: сходить на почту, купить кабель или шнур, загрузить игру на компьютер. Он приезжает вечерами в больницу, мы пересекаемся на пропускном пункте на пять минут, и он едет домой».

Два года назад Светлана развелась с бывшим мужем, отцом Максима, и вышла замуж за Александра. Он гражданин Казахстана, в прошлом году получил разрешение на временное проживание по месту регистрации — в Анапе. Собственного жилья у семьи нет, они жили в арендованной квартире.

«Мужу не было смысла оставаться в арендованной квартире, поэтому он приехал в Москву вместе с нами и мы здесь сняли жильё», — объясняет Готькина.

По её словам, из-за состояния здоровья Максима семье придётся задержаться в Москве как минимум на год, так как пока мальчику требуется постоянное наблюдение в клинике.

При этом весной Александру нужно подавать документы на вид на жительство (ВНЖ). Подать заявление в Москве он не может, так как по закону это делается по месту регистрации — в его случае в Анапе.

Как пояснили RT в пресс-службе МВД России, согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», временно проживающий в России иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах региона, где ему разрешено временное проживание.

«Данные положения законодательства не распространяются на временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина, избирающего место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, либо вне пределов указанного субъекта Российской Федерации в связи с переездом данного иностранного гражданина к новому месту жительства гражданина Российской Федерации, указанного в подпункте 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, чтобы Александр смог подать заявление в Москве, его жене нужно оформить постоянную прописку в Москве — и лишь после этого её муж будет вправе перевести свои документы из Анапы в столицу. Не имея в Москве ни родственников, ни знакомых, готовых прописать в своей квартире, сделать это ей будет проблематично.

По профессии Александр строитель-отделочник и подрабатывает выполнением ремонтов. По словам Светланы, у него получается найти хорошо оплачиваемую работу, но как только возникает вопрос трудоустройства, он получает отказы из-за отсутствия российского гражданства.

«С РВП его брать никуда не хотят, — объясняет Светлана. — Я не работаю, так как не могу оставить сына одного. Чтобы ему поехать в Анапу подавать документы, нужно прервать здесь выполнение заказов и какое-то время не работать. Деньги понадобятся на дорогу, на съёмное жильё там и плюс ещё здесь аренда квартиры. Для нас это всё сложно в финансовом плане, но придётся как-то справиться».

RT в рамках проекта «Дальше действовать будем мы» объявил сбор средств для поддержки семьи.