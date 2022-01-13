«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: «Омикрон» накрывает планету | миротворцы в Казахстане | Россия — НАТО

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В сегодняшнем стриме: «омикрон» шагает по планете, в США рекордный рост заболеваемости, ВОЗ предупреждает, что к концу февраля половина населения Европы заразится COVID-19. На совещании с правительством Владимир Путин заявил, что у России есть пара недель, чтобы подготовиться. Как спастись от «омикрона»? Обсуждаем в студии вместе с экспертами. Российские миротворцы в Казахстане — миссия ОДКБ завершена. Что за революция была в Казахстане и почему братскую республику наводнили ячейки боевиков, способных ввергнуть страну в хаос? На прямой связи из Алма-Аты военкор Семён Пегов. Переговоры между Россией и НАТО — найдём ли мы компромисс? Как и всегда, в эфире две авторские рубрики. Что так БЕСИТ Артемия Лебедева в Моргенштерне и Госдепе? И новое интервью Виталия Серуканова в рубрике «Укол зонтиком».
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