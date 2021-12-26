Снеговикиня и «отмена» Санта-Клауса: как ролик RT про толерантное Рождество собрал тысячи комментариев в соцсетях

24 декабря RT выпустил шуточный ролик с инструкцией о толерантном праздновании Нового года и Рождества — с учётом «прогрессивных» западных трендов. Видео RT запустило волну комментариев и активное обсуждение в соцсетях — ролик отметили как сторонники консервативного лагеря, так и представители либеральной общественности. Видеозапись RT опубликовал и официальный аккаунт МИД России — пост собрал более 1,5 тыс. комментариев. «RT красавчики», «Красиво и со вкусом», «Ролик прекрасен!» — реагировали пользователи.

24 декабря RT выпустил шуточный ролик, посвящённый толерантному празднованию Нового года и Рождества. В нём была представлена инструкция, рассказывающая, как можно отметить традиционные семейные праздники с учётом «прогрессивных» западных трендов. Видео привлекло активное внимание пользователей интернета и за короткий срок широко разошлось по социальным сетям.

В ролике семья, состоящая из родителя номер один, родителя номер два и родителя номер три, а также двоих детей, отмечает зимние праздники по «толерантной методичке».

«Больше никаких мам и пап! Встречайте этот семейный праздник только с корректно пронумерованными родителями», — приводятся в ролике RT новые «толерантные» рекомендации.

RT

Чтобы подготовить детей к жизни в мире новой этики, на праздник нужно обязательно слепить не снеговика, а снеговикиню или снеговикессу. А детям рекомендуется дарить не обычные куклы и машинки, а нестереотипные подарки: «Подготовьте детей к дивному новому миру. Помните, гендер — это вам не игрушки!»

Инструкция также напоминает: Санта-Клаус — это «белый цисгендерный токсично позитивный мужчина, который дискриминирует детей по поведению, заманивает их к себе на колени, эксплуатирует животных и угнетает эльфов».

RT

«Следуйте каждой букве этого руководства. Или следуйте духу Рождества. Выбор за вами», — говорится в ролике RT.

Видеозапись RT выложил в свой официальный аккаунт МИД России. «RT напоминает, что в современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Толерантная методичка прилагается», — подписали пост в министерстве.

📺 Телеканал @RT_com представляет нетрадиционную инструкцию для празднования Рождества.



☝️ RT напоминает, что в современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Толерантная методичка прилагается 👇 pic.twitter.com/u7HUJHiFla — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 25, 2021

Только под постом МИД о ролике RT про толерантное Рождество на момент написания материала пользователи оставили более 1,5 тыс. комментариев. Пост ведомства с роликом RT ретвитнули более 1,6 тыс. человек.

В комментариях к видео RT отметились как сторонники консервативного лагеря, так и представители либерального.

«RT красавчики», «Красиво и со вкусом», «Ролик прекрасен! Но куколдам этого не понять, конечно», «Молодцы! За традиции и крепкие семьи! С праздником», «Одобряю, хоть что-то хорошее» — написали в комментариях к ролику некоторые пользователи.

В активный спор с ними вступили те, кто не согласился с такой точкой зрения. Пользователи обратили внимание на резко негативные ответы, пошутив, что тех, кто придерживается либеральных взглядов, от ролика «корёжит». Некоторые отметили, что ролик просто вобрал в себя самые яркие примеры того, что на самом деле сейчас происходит на Западе.

Помимо этого, видео RT репостнули и те российские деятели, которые всегда негативно высказывались о вещании RT и призывали отказаться от просмотра контента телеканала.

В своих каналах разместили ролик или отметились репостами называющие себя представителями оппозиционной общественности Любовь Соболь, Леонид Волков, Роман Доброхотов, Михаил Светов и некоторые другие.

«Какая крутая реклама! Ролик топ», — констатировал один из комментаторов под публикацией с видео RT.

Журналистка Ксения Собчак, которая также разместила видео в своём Telegram-канале, обратила внимание, что ролик вызвал бурные споры в комментариях.

RT

«МИД России в своём официальном Twitter рекламирует ролик RT с руководством «по толерантному празднованию Рождества». В клипе авторы затрагивают новую этику, гендерный вопрос, культуру отмены и прочее. Мама — это мама», — написала Собчак.

Интерес к ролику прокомментировала и главред RT Маргарита Симоньян. Об этом она написала у себя в Telegram, отвечая на один из негативных комментариев, где ролик был назван «унылой бездарной субстанцией».

«Эту «унылую бездарную субстанцию» вся ваша шобла обсуждает целый день», — заметила она.

Спор в отношении записи возник и под видео на YouTube-канале RT.

«Самый шедевр — это читать комментарии», — написал один из пользователей.