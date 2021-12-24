«Чтобы учёные могли создавать в России сильные научные коллективы»: Путин заявил о продлении программы мегагрантов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию. В ходе мероприятия будут подведены итоги Года науки, а также представлены предложения по разработке новой долгосрочной программы в научной сфере и по реализации исследовательских проектов. RT ведёт трансляцию.