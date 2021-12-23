«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: британские иноагенты | харассмент | несвобода слова в Германии

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим большую пресс-конференцию Владимира Путина, британских иноагентов в России, снятие с вещания RT DE и другие темы недели. Почему харассмент стал инструментом для сведения счётов и надо ли «отменять» актёра Криса Нота за то, что он 20 лет назад понюхал чью-то шею? Сколько британские налогоплательщики тратят на содержание своих агентов на территории России? В сеть утекли служебные документы британского посольства в Москве. Почему Германия удалила из телевещания RT на немецком и как ответит на это Россия? Кроме того, в эфире, как всегда, авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит».
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