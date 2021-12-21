«Доставлен неустановленный химический компонент»: Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации в Донбассе

Во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны. На встрече были подведены итоги деятельности Вооружённых сил страны в 2021 году, а также поставлены задачи на следующий год. С докладом выступил министр обороны Сергей Шойгу. RT вёл прямую трансляцию.