Проводится эвакуация горняков: на шахте в Кузбассе возникла аварийная ситуация

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RT
На шахте имени А. Д. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области эвакуируют горняков. Как сообщили в компании, произошло нагревание угольного пласта, задействован план ликвидации аварии. Число горняков, которые находятся под землёй, уточняется.
Проводится эвакуация горняков: на шахте в Кузбассе возникла аварийная ситуация
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев
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  • 19 декабря 2021

    Как сообщил источник ТАСС, обстановка на шахте спокойная, угрозы горнякам нет. 

    Также, по его словам, нет необходимости в наращивании группировки горноспасателей. 

  • «На предприятии действует система Granch, которая позволяет видеть нахождение каждого шахтёра под землёй и получать информацию о его самочувствии онлайн. Диспетчеры контролируют выход людей на поверхность», — приводит заявление компании Интерфакс.

  • Работа шахты приостановлена в связи с ЧП. 

    «План ликвидации аварии, протокол безопасности. По протоколу работа шахты приостановлена», – сказали в пресс-службе компании СУЭК.

    Согласно заявлению компании, газовая обстановка под землёй в норме.

  • Прокуратура Кузбасса организовала проверку в связи с пожаром на шахте имени А.Д. Рубана.

    «Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — заявили в ведомстве.

    На место происшествия выехал заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

  • В МЧС сообщили, что эвакуация горняков из шахты продолжается.

  • В кемеровской прокуратуре подтвердили, что на шахте им. Рубана сработали датчики от нагрева угля.

  • В компании «СУЭК-Кузбасс» также заявили, что пострадавших при инциденте на шахте нет. 

    «Все выходят, сейчас все должны выйти. Предварительная причина — самонагревание пласта. Сработали соответствующие датчики, и по протоколу безопасности люди обязаны выйти на поверхность, что сейчас и происходит. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет», — сказали в пресс-службе компании.

  • В администрации шахты сообщили, что эвакуация рабочих на шахте им. Рубана завершена.

    Как сообщает Интерфакс, на поверхность выведены 128 горняков — «это все, кто был в шахте».

    По предварительным данным, никто из шахтёров не пострадал.

  • По данным источника ТАСС, окислительные процессы в угольном пласте привели к нагреванию угля.

    Самовозгорания угля в шахте не произошло.

  • На поверхность вышли 120 человек, эвакуация продолжается, сообщили в МЧС.

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