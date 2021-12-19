Проводится эвакуация горняков: на шахте в Кузбассе возникла аварийная ситуация

На шахте имени А. Д. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области эвакуируют горняков. Как сообщили в компании, произошло нагревание угольного пласта, задействован план ликвидации аварии. Число горняков, которые находятся под землёй, уточняется.