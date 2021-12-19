Проводится эвакуация горняков: на шахте в Кузбассе возникла аварийная ситуация
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
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19 декабря 2021
Как сообщил источник ТАСС, обстановка на шахте спокойная, угрозы горнякам нет.
Также, по его словам, нет необходимости в наращивании группировки горноспасателей.
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«На предприятии действует система Granch, которая позволяет видеть нахождение каждого шахтёра под землёй и получать информацию о его самочувствии онлайн. Диспетчеры контролируют выход людей на поверхность», — приводит заявление компании Интерфакс.
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Работа шахты приостановлена в связи с ЧП.
«План ликвидации аварии, протокол безопасности. По протоколу работа шахты приостановлена», – сказали в пресс-службе компании СУЭК.
Согласно заявлению компании, газовая обстановка под землёй в норме.
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Прокуратура Кузбасса организовала проверку в связи с пожаром на шахте имени А.Д. Рубана.
«Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — заявили в ведомстве.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.
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В МЧС сообщили, что эвакуация горняков из шахты продолжается.
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В кемеровской прокуратуре подтвердили, что на шахте им. Рубана сработали датчики от нагрева угля.
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В компании «СУЭК-Кузбасс» также заявили, что пострадавших при инциденте на шахте нет.
«Все выходят, сейчас все должны выйти. Предварительная причина — самонагревание пласта. Сработали соответствующие датчики, и по протоколу безопасности люди обязаны выйти на поверхность, что сейчас и происходит. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет», — сказали в пресс-службе компании.
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В администрации шахты сообщили, что эвакуация рабочих на шахте им. Рубана завершена.
Как сообщает Интерфакс, на поверхность выведены 128 горняков — «это все, кто был в шахте».
По предварительным данным, никто из шахтёров не пострадал.
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По данным источника ТАСС, окислительные процессы в угольном пласте привели к нагреванию угля.
Самовозгорания угля в шахте не произошло.
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На поверхность вышли 120 человек, эвакуация продолжается, сообщили в МЧС.