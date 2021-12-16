«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: начало телевещания RT в Германии | ЕСПЧ против России | нужно ли похоронить Ленина

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RT
В сегодняшнем стриме с гостями в студии обсудим главные новости недели. В Германии начал телевещание RT DE, а через несколько часов после запуска трансляции YouTube удалил новый канал. Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить €370 тыс. компенсации жертве домашнего насилия Маргарите Грачёвой. Небинарный Джеймс Бонд, толерантная интерпретация сказки «Красавица и чудовище» и стандарт детских кукол — как победить в войне за умы и почему западные ценности перестают быть такими привлекательными? Новый социальный ролик о похоронах Ленина завирусился в сети — так должно ли тело вождя мирового пролетариата быть предано земле? Кроме того, в эфире, как всегда, авторские рубрики от Артемия Лебедева и Виталия Серуканова.
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