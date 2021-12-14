«Работают в условиях больших нагрузок»: Путин — о предложении продлить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 декабря, в формате видеоконференции проводит совещание с членами правительства. Основная тема — реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. С докладом выступит заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Также ожидается, что вице-премьер Татьяна Голикова доложит о правительственном плане по борьбе с коронавирусным штаммом «омикрон». RT ведёт трансляцию.