«Работают в условиях больших нагрузок»: Путин — о предложении продлить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники

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RT
Президент России Владимир Путин во вторник, 14 декабря, в формате видеоконференции проводит совещание с членами правительства. Основная тема — реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. С докладом выступит заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Также ожидается, что вице-премьер Татьяна Голикова доложит о правительственном плане по борьбе с коронавирусным штаммом «омикрон». RT ведёт трансляцию.

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