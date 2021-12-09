«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: диктатура толерантности | СССР возвращается? | Бояков про новый театр и вечные ценности

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В сегодняшнем стриме с гостями в студии обсуждаем главное политическое событие недели: онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Почему американцы так боятся возрождения СССР и может ли такое на самом деле произойти? Когда коронавирус уйдёт и уйдёт ли вообще? В нашем эфире вирусолог Владислав Жемчугов ответит на эти вопросы. Новая стая ласточек апокалипсиса — чем возмущён Анатолий Кузичев? Специальный гость программы — театральный режиссёр Эдуард Бояков. Разговор о культуре, ценностях и о том, почему мы не хотим быть частью толерантной западной культуры. Что нужно обществу сейчас и как затащить молодёжь в театр? Как всегда, в эфире две авторские рубрики: «Бесит» Артемия Лебедева и «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова.
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