По меньшей мере два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, два человека погибли, ещё трое получили ранения. По информации СМИ, среди пострадавших десятилетняя девочка. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что стрелявший задержан.