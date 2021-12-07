По меньшей мере два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ

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Сергей Гусаров
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, два человека погибли, ещё трое получили ранения. По информации СМИ, среди пострадавших десятилетняя девочка. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что стрелявший задержан.
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  • 07 декабря 2021

    Глава МВД Колокольцев представит к награде полицейского, который обезвредил устроившего стрельбу в МФЦ в Москве.

  • Заммэра столицы Анастасия Ракова уточнила, что состояние четырёх пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое. Двух женщин и одного мужчину доставили в НИИ Склифосовского, а десятилетнюю девочку — в Морозовскую больницу.

  • Мэрия Москвы уточняет, что в результате стрельбы в МФЦ погибли администратор и охранник. Ранения получили четыре человека, среди которых сотрудник МФЦ, сотрудник «Жилищника» и двое посетителей, в том числе девочка десяти лет.

  • В СК также опровергли информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы.

  • СК завёл уголовное дело по факту событий в московском МФЦ по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

  • СМИ сообщают, что пострадавшая при стрельбе в МФЦ десятилетняя девочка умерла в больнице.

  • По данным источника RT, 45-летний Сергей Глазов, который открыл стрельбу в московском МФЦ, — военный пенсионер, служил в СВР.

  • Местные жители рассказывают, что сотрудники МФЦ, где произошла стрельба, отличались спокойствием и дружелюбным отношением к посетителям.

    «Там все вообще дружелюбные, гостеприимные, помогали нам льготы оформлять. Я не знаю, что такое могло случиться, чтобы в этих людей стрелять», — рассказал в беседе с RT мужчина, проживающий неподалёку от многофункционального центра.

  • В МВД подтвердили, что при стрельбе в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы пострадал ребёнок.

    «В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе десятилетняя девочка. Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по городу Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель города Москвы. Задержанный доставляется в отдел полиции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

  • МВД сообщает, что стрельбу в столичном МФЦ открыл 45-летний житель Москвы.

    • АГН «Москва»

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