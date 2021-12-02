«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: тотальная биометрия? | «омикрон» — новая мутация ковида

В сегодняшнем стриме Анатолий Кузичев разберёт, какие события этой недели приоткрыли окно Овертона и как нам на них реагировать. Гость — президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — расскажет об удобстве и опасности цифровизации жизни. Что будет, если у нас появится социальный рейтинг, как в Китае? Ещё одной темой станет распространение в мире нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Также в эфире — авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит!».