«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: открытое письмо врачей | зачем детям прививки от COVID-19 | QR-коды в транспорте

В сегодняшнем стриме: главные врачи 11 ковидных больниц написали открытое письмо известным антиваксерам, пригласив их на экскурсии в «красные зоны». Можно ли переубедить противников прививок? В России прошла регистрацию вакцина от коронавируса «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Зачем детям прививки от COVID-19? В Татарстане с понедельника ввели QR-коды в общественном транспорте. Помогут ли такие меры повысить скорость вакцинации? Также в эфире традиционные рубрики: «Бесит» Артемия Лебедева и «Укол зонтиком» Виталия Серуканова.