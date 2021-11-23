Уроженец Краснодарского края получил ВНЖ после запроса RT в МВД

Герой публикации RT, 34-летний Вениамин Калашников, получил вид на жительство. Четыре года назад он вернулся из Израиля в Россию, но с тех пор никак не мог решить проблему с оформлением документов. Теперь, имея на руках ВНЖ, он сможет подать заявление на гражданство РФ в упрощённом порядке, так как его жена и дочь — россиянки. Ранее, после запроса RT, в МВД организовали проверку наличия у него российского гражданства. В итоге его не признали гражданином РФ и рекомендовали получить паспорт в упрощённом порядке.

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МВД выдало вид на жительство (ВНЖ) гражданину Израиля Вениамину Калашникову после его обращения в проект «Не один на один».

«Я наконец-то получил ВНЖ. Огромное вам спасибо! В ближайшее время я планирую сдать экзамен по русскому языку, законодательству и истории России и подать заявление на гражданство по супруге или ребёнку, так как они гражданки РФ. Если честно, уже очень устал от всей этой процедуры», — рассказывает Калашников RT.

Вениамин обратился в редакцию RT в апреле этого года. Он рассказал, что вернулся из Израиля в Россию в 2017 году, поселился в Москве, а через год с большим трудом получил разрешение на временное проживание (РВП).

По словам мужчины, для этого пришлось обращаться к руководству Управления по вопросам миграции по Москве.

Затем на протяжении девяти месяцев Калашников ездил в миграционный центр Сахарово, расположенный в Новой Москве, чтобы подать документы на ВНЖ. Каждый раз не хватало то одной, то другой справки. Находились ошибки в анкете или переводе. Кроме того, Вениамин пытался доказать, что у него есть российское гражданство, так как он родился и проживал в Краснодарском крае. Соответствующую справку ему выдал МИД, но этого оказалось недостаточно для подтверждения наличия российского гражданства.

Обратился в проект

Вениамин родился в Туапсе. На момент вступления в силу закона «О гражданстве» в 1992 году он вместе с родителями проживал и был прописан в этом городе. Из подтверждающих документов у него остались: медицинская карта, личное дело из школы, где он учился, документы отца и родственников.

По словам мужчины, когда ему исполнилось 11 лет, мать увезла их с братом на Украину без разрешения отца. Родители Вениамина на тот момент уже были в разводе. В течение года мать сделала себе и детям документы на постоянное место жительства в Израиле, после чего семья репатриировалась.

В Израиле Вениамин окончил школу, отучился ещё два года на младшего инженера, отслужил в армии и устроился работать на завод.

При этом, по словам Калашникова, он всегда мечтал вернуться в Россию, так как здесь у него живёт отец и другие родственники. Кроме того, он женился на гражданке РФ. В браке родилась дочь.

Сейчас семья проживает в Москве. Пока у Вениамина было РВП, его не принимали на работу с израильским гражданством. Он был на собеседованиях в нескольких компаниях. Сначала его приглашали, а когда узнавали, что он гражданин Израиля, отказывали.

По словам мужчины, работодатели объясняли это тем, что на граждан Израиля другое исчисление налогов.

В мае этого года у Калашникова истекал срок действия РВП. Так как документы на ВНЖ у него не принимали, ему пришлось бы выехать обратно в Израиль, чтобы не нарушать миграционный учёт. Оставлять жену и дочь одних в Москве Вениамин не хотел, поэтому обратился в проект «Не один на один».

Признан не приобретшим гражданство

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь Калашникову в получении российского гражданства.

В ведомстве сообщили, что инициировали проверку обстоятельств, свидетельствующих о наличии или отсутствии у него российского гражданства, учитывая информацию о его рождении и проживании в Краснодарском крае.

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 28 ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», гражданами РФ признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории России на день вступления в силу данного закона, то есть на момент 6 февраля 1992 года, если в течение одного года после этого дня они не заявили о своём нежелании состоять в гражданстве РФ.

В июле ГУ МВД России по городу Москве завершило проверку. По её итогам Калашников был признан не приобретшим гражданство РФ в установленном законом порядке.

Для урегулирования правового статуса ему рекомендовали получать гражданство РФ в упрощённом порядке в случае постоянного проживания на территории РФ и при наличии ВНЖ.

Документы на ВНЖ у Калашникова приняли после запроса RT и через четыре месяца выдали документ. Теперь он имеет право обратиться с заявлением о приобретении российского гражданства в упрощённом порядке. У него есть два основания: брак с гражданкой РФ и несовершеннолетняя дочь — гражданка РФ.