Уроженец Кубани не может получить вид на жительство в России

Уроженец Краснодарского края, 34-летний Вениамин Калашников, четыре года назад вернулся из Израиля в Россию. Несмотря на то что мужчина не отказывался от российского гражданства, он до сих пор не может получить не только паспорт, но даже вид на жительство. По словам Калашникова, он шесть раз ездил в миграционный центр Сахарово, чтобы подать документы, но их так и не приняли. При этом менее чем через месяц у него истечёт срок действия разрешения на временное проживание, после чего ему придётся уехать в Израиль на полгода. Вместе с тем жена и дочь Калашникова — граждане РФ. После запроса RT в МВД в отношении мужчины началась проверка о наличии у него российского гражданства.

РИА Новости

© Фото из личного архива

Гражданин Израиля 34-летний Вениамин Калашников родился в городе Туапсе Краснодарского края. На момент вступления в силу Закона «О гражданстве» в 1992 году вместе с родителями он проживал и был прописан в этом городе.

«Когда мне было 11 лет, мать увезла меня и моего брата на Украину без разрешения отца, — вспоминает Вениамин. — Они на тот момент были в разводе, и его даже никто не спрашивал. Год мы там прожили. Она оформляла документы на постоянное место жительства в Израиле, и затем мы репатриировались».

По словам Калашникова, в Израиле он окончил 12 классов школы, отучился ещё два года на младшего инженера. Прошёл обязательную службу в армии. Устроился работать по специальности на завод.

Не хочу уезжать

В 2017 году Вениамин решил вернуться жить в Россию, в Москву.

«Я всегда мечтал вернуться на родину, здесь мой дом, — объясняет мужчина. — У меня здесь живёт отец, родственники. Я здесь женился, у меня родилась дочь. От российского гражданства я никогда не отказывался».

Через год после приезда в Россию Вениамин получил разрешение на временное проживание (РВП). По его словам, документ удалось получить лишь после обращения к руководству Управления по вопросам миграции по Москве.

Последние девять месяцев Калашников пытается подать документы на вид на жительство (ВНЖ) в миграционном центре Сахарово, расположенном в Новой Москве, но, по его словам, их не принимают.

«На подачу документов в Сахарово я ездил шесть раз. То справки не той формы, то истёк их срок, то в анкете или переводе ошибки, — рассказывает Вениамин. — Всё время что-то не так. К тому же я пытаюсь доказать, что имею российское гражданство и не отказывался от него. Предоставил справку из МИД, подтверждающую эту информацию. У меня есть личное дело из школы, в которой я учился в Туапсе, медицинская карта, документы отца, родственников. Уже два раза я заказывал справку о несудимости из Израиля. Каждый раз мне нужно делать запрос через посольство Израиля, так как документ действителен всего три месяца. Сейчас жду в очередной раз заказанную справку».

Кроме того, по словам Вениамина, с израильским гражданством — даже при наличии российского РВП — его отказываются брать на работу.

«По специальности меня не берут никуда, так как я гражданин Израиля, — говорит мужчина. — Налог вроде как на меня другой. Я ходил устраивался в несколько компаний. Сначала брали, а когда узнавали, что я из Израиля, отказывали».

В мае у Калашникова истекает срок действия РВП, после чего ему придётся выехать из страны на полгода, а затем вернуться и заново пытаться подавать документы.

При этом в Москве он живёт вместе с женой и несовершеннолетней дочерью, которые являются гражданами РФ.

«Прошу помочь мне получить ВНЖ или паспорт гражданина Российской Федерации. Я не хочу уезжать из России, это мой дом! Здесь живёт моя семья. Дочь родилась в Москве», — говорит Калашников.

Проводится проверка

RT в рамках проекта «Не один на один» направил запрос в МВД России с просьбой оказать содействие Вениамину в получении гражданства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 28 ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» определено, что гражданами РФ признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории России на день вступления в силу закона, то есть на момент 6 февраля 1992 года, если в течение одного года после этого дня они не заявили о своём нежелании состоять в гражданстве РФ.

«Принимая во внимание содержащуюся в обращении информацию о постоянном проживании Калашникова В.А. на территории Краснодарского края до 1999 года, в ГУ МВД России по г. Москве направлены рекомендации по проведению проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у него российского гражданства, предусмотренной пунктом 51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утверждённого Указом президента РФ от 14 ноября 2002 года № 1325, по результатам которой будет вынесено мотивировочное заключение, о чём он будет уведомлён», — заявили в МВД.

Однако, по словам Калашникова, пока с ним никто не связывался.