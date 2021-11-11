Прокуратура проверила самарский санаторий после жалоб матерей детей-колясочников

Органы прокуратуры провели проверку в самарском санатории «Сергиевские минеральные воды» после публикации RT о детях-колясочниках из Татарстана. В конце сентября несколько семей, в которых воспитываются подростки с инвалидностью, получили путёвки от Фонда социального страхования (ФСС) на санаторно-курортное лечение в этом учреждении. Однако никто из них не смог получить полноценный уход из-за плохих условий проживания, хотя все отмечали качественную работу медицинского персонала. В ФСС утверждают, что нарушений у санатория нет, при этом прокуроры выявили не только несоблюдение требований закона о социальной защите инвалидов, но и закона о контрактной системе.

© Фото из личного архива

Органы прокуратуры Самарской области и Республики Татарстан провели проверку в санатории «Сергиевские минеральные воды». Об этом RT сообщили родители подростков, страдающих от детского церебрального паралича (ДЦП), которые в сентябре этого года по путёвкам посетили здравницу, расположенную в Самарской области.

«Полторы недели назад со мной связались из прокуратуры и попросили написать объяснительную о предоставленных мне в санатории некачественных услугах, а также других претензиях, — рассказывает жительница Набережных Челнов Гульнара Далекорей. — Я написала и направила им ответ. Мои объяснения приняли к сведению и обещали уведомить меня об итогах проверки».

Женщина воспитывает троих детей, в том числе 16-летнего Романа, родившегося с диагнозом ДЦП. Семья шесть лет ждала путёвку на санаторно-курортное лечение. Но в итоге Гульнару вместе с сыном заселили в номер без доступной среды. По словам Далекорей, коляска Романа не помещалась в дверной проём туалета и ей приходилось носить его на руках, а также мыть в общем душе на этаже.

Информацию о проверке также подтвердила другая героиня материала RT Жанна Борисова. Вместе с 13-летней дочерью Ариной они столкнулись с аналогичными проблемами, когда приехали в санаторий «Сергиевские минеральные воды».

«Мне звонили из прокуратуры и сообщили, что в санатории идёт проверка, — рассказывает Жанна. — На данный момент уже выявлены несоответствия и по данным фактам продолжается работа».

© Фото из личного архива

«Объявлено предостережение»

Как следует из ответа прокуратуры Самарской области, направленного на имя Борисовой, в ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов и о контрактной системе.

Так, проверка показала, что в номере Борисовых действительно не было доступной среды.

«В частности, в туалете, в нарушение п. 6.3.9 (СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп». — RT), раковина оборудована краном с раздельным управлением горячей и холодной водой, в нарушение п. 6.3.3, 6.3.7 отсутствует закрытая душевая кабина. Кроме того, выявлены нарушения целостности штукатурки и покраски стен, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта», — отмечают в надзорном ведомстве.

© Фото из личного архива

В ответе также сообщается, что аналогичные нарушения были выявлены и в других номерах корпуса №10, куда расселяли семьи из Татарстана, получившие путёвки на санаторно-курортное лечение. Для устранения нарушений прокуратура внесла представления в адрес Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

«По итогам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении виновных должностных лиц санатория принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в письме.

В отношении исполнительного директора «Сергиевских минеральных вод» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («Нарушение порядка заключения, изменения контракта»), а также ст. 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»).

«Поскольку в соответствии с заключённым с ФСС контрактом до настоящего времени лечение не прошли четверо детей, главному врачу ФГБУЗ «Медицинский реабилитационный центр СМВ» ФМБА России объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона», — подчеркнули в прокуратуре.

«Просили доплачивать»

Материалы прокурорской проверки также направлены в Роспотребнадзор и МЧС России по Самарской области, так как в санатории были выявлены нарушения пожарной безопасности.

При этом, как рассказала RT Жанна Борисова, ей также пришёл ответ от Фонда социального страхования (ФСС), в котором отмечается, что в результате выездной проверки сотрудников ведомства в «Сергиевские минеральные воды» нарушений в части соблюдения здравницей условий госконтракта не выявлено.

«Непонятно, как получается, что прокуратура нарушения выявила, а ФСС — нет», — говорит Жанна.

© Фото из личного архива

По словам женщины, в ответе ФСС также написано, что, согласно предоставленной санаторием информации, ей предложили двухместный номер в другом корпусе без доплаты, а вопросы транспортировки ребёнка из одного корпуса в другой в инвалидной коляске специальным транспортом, а также дооснащения номера мобильными средствами безбарьерной среды «могли быть урегулированы по согласованию с администрацией здравницы».

«Нам не предложили номер в другом корпусе без доплаты, с нас попросили за сутки по 800 рублей, — объясняет Жанна. — Этому есть свидетели, и данная информация, предоставленная санаторием в ФСС, не соответствует действительности. Что касается вопроса транспортировки, я настаиваю, что на момент, когда я находилась в этом санатории, никаких предложений о каком-либо дооснащении номера от сотрудников не поступало. Мы их просили об этом, чтобы за доплату нас переселили в дооборудованный номер в этом корпусе, на что получили отказ. Если такая возможность и была, почему те семьи, которые остались в санатории, так и не получили дооборудованных номеров?»

На нарушения не реагируют

Чтобы восстановить права Арины, прокуратура потребовала от главврача санатория принять ребёнка на лечение за счёт средств учреждения в любое удобное для её матери время, включая оплату расходов на перевозку от места жительства.

Жанна Борисова уже получила письмо от руководства санатория с приглашением посетить здравницу на благотворительной основе.

«Казалось бы, ФСС — организация, которая должна отстаивать интересы инвалидов, а сейчас получается, что работают одни прокуроры. Я хочу отметить работу прокуратуры Самарской области. Они провели проверку, постоянно на связи и информируют о ходе работы. При этом учреждения, которые предоставляют услуги и являются контролирующими органами, такие как ФМБА, Роспотребнадзор и ФСС, закрывают глаза на нарушения и никак не реагируют. Но ведь невозможно каждый раз через прокуратуру ездить в санаторий», — говорит мать Арины.

© Фото из личного архива

Как пояснили RT в ФСС, путёвки на санаторно-курортное лечение приобретаются региональными отделениями Фонда в соответствии с законодательством о контрактной системе.

Госконтракт заключается по итогам конкурентных процедур с исполнителем, предложившим лучшие условия и соответствующим критериям отбора (наличие лицензии Росздравнадзора, соответствующего профиля лечения, сезонности лечения и так далее).

«Санатории самостоятельно принимают решение об участии в аукционных процедурах, проводимых региональными отделениями Фонда. Фонд социального страхования проведёт проверку ФГБУЗ «Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды». Это необходимый этап для того, чтобы зафиксировать нарушения и применить штрафные санкции к организации в том случае, если нарушения подтвердятся», — заявили RT в ФСС.

В санатории на запрос RT пока не ответили.