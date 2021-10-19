В Татарстане детям-колясочникам выдали путёвки в санаторий без доступной среды и ремонта. В номерах были ободранные обои, отсутствовали поручни, а в коридоре протекали потолки. Детей приходилось носить в туалет на руках и мыть их в общем душе. Родители просят чиновников разобраться в ситуации, в Роспотребнадзоре им предложили обратиться в суд.

Детей-колясочников из Татарстана направили на лечение в санаторий без доступной среды

В сентябре несколько семей из Татарстана, в которых воспитываются дети, страдающие детским церебральным параличом (ДЦП), получили от Фонда социального страхования (ФСС) путёвки в санаторий «Сергиевские минеральные воды», расположенный в Самарской области. Однако полноценно отдохнуть и пройти лечение они не смогли. По словам родителей, их поселили в неотремонтированные номера, а сам санаторий оказался не приспособлен для инвалидов-колясочников.

Носила на руках в туалет

Жительница Набережных Челнов Гульнара Далекорей воспитывает троих детей. Старший сын, 16-летний Роман, родился с диагнозом ДЦП. Он не может ходить, держать тело в вертикальном положении и обслуживать себя самостоятельно.

Роман, по словам матери, шесть лет ждал путёвку в санаторий. В этом году его направили в «Сергиевские минеральные воды».

«В ФСС нам рассказали, что там спинальное отделение, приспособленное под колясочников, поэтому мы согласились поехать», — рассказывает Гульнара.

По приезде в санаторий оказалось, что заявленные условия проживания не соответствовали действительным. Семью заселили в четырёхместный номер вместо оговоренного двухместного. Через неделю семью переселили в двухместный номер, но условия проживания в нём были не приспособлены под нужды колясочника.

© Фото из личного архива

«Коляска не помещалась в дверной проём туалета, и мне приходилось сына довозить до двери, а потом вносить его на руках в туалет. Ни поручней, ни ходунков, которые можно было бы поставить, чтобы подержаться, там не было. Душ был общий на этаже. Так как сын не может стоять, я брала из номера обычный стул, сажала его и так мыла. Мы люди не гордые и к любым условиям можем приспособиться. К счастью, пока есть силы физические и моральные. Но если бы у меня была машина под боком, с большой вероятностью я бы оттуда уехала», — говорит мать мальчика.

При этом, по словам Гульнары, претензий к санаторию у неё нет. Она отметила качественную работу медицинского персонала, а также наличие доступной среды в общих зонах отделения, в котором она проживала с сыном.

«Но номера, душевые и ванные комнаты, конечно, совершенно не приспособлены к нашим особенностям, — объясняет женщина. — Все вопросы у меня к ФСС, который не проинформировал нас об этом, а также не сообщил о том, какие именно процедуры были включены в нашу путёвку. Я брала платные услуги в санатории: общий массаж и комплекс тренажёров на все суставы. Потому что по путёвке нам предлагали только на одну руку или одну ногу процедуру, а это при нашем заболевании неэффективно».

«Это не лифт, а ваш номер»

Путёвку в самарский санаторий также получили 15-летние сыновья Динары Мустафиной из Казани, Артур и Альберт. Они близнецы и оба страдают ДЦП.

По словам женщины, в ФСС ей так же, как и другим родителям, рассказывали о хорошем ремонте и доступной среде. Увидев фотографии номеров на сайте, она согласилась.

«В санаторий я поехала с сыновьями и в качестве сопровождающего взяла свекровь. За столько лет первый раз решила её позвать. Приехали. Нас подвели к большим распашным дверям номера, на которых висел большой замок. Такой, каким гараж закрывают. Свекровь спрашивает: это что, лифт? А медработник ей отвечает: это не лифт, это ваш номер», — рассказывает RT женщина.

© Фото из личного архива

Последний раз сыновья Динары получали путёвку в санаторий в 2014 году. Потом, как говорит женщина, длительное время ничего не предлагали или давали путёвки без доступной среды.

Мустафина признаётся, что смогла прожить в санатории только половину срока путёвки — 11 дней.

«Претензий по лечению у меня не было, но моим мальчикам оно не подошло, — рассказывает мать близнецов. — Чтобы сходить в душ, который был расположен в конце общего коридора, мы сначала в номере раздевали детей, заворачивали их в полотенца и шли туда. Купали каждого по очереди. Так как дверь там не закрывается, люди, которые приходили, спрашивали через неё, занято или нет. Говоришь, что занято и они не заходят. На одиннадцатый день мальчики уже не выдержали, стали плакать, истерить. Мне пришлось собрать вещи и уехать».

Говорили: «Не смотрите на обои»

Ольга Г. из Набережных Челнов поехала в «Сергиевские минеральные воды» вместе с сыном и мужем. У мальчика ДЦП, последний раз он был на санаторно-курортном лечении в 2017 году. Семья стояла в очереди за путёвкой четыре года.

«Денису 13 лет, самостоятельно он не передвигается, — рассказывает Ольга. — Я понимала, что физически могу не справиться, поэтому мы купили за свой счёт путёвку мужу. Я читала отзывы тех семей, которые ездили в этот санаторий до нас. Они писали, что условия ужасные, но я не верила. Думала, избалованные люди. Но когда я приехала сама и увидела всё это, у меня был шок».

По словам женщины, в комнате на стенах были ободранные обои, старые деревянные кровати, распашные двери, унитаз и раковина без поручней.

© Фото из личного архива

«Номер был просторный, но без какого-либо дооборудования для колясочника, — вспоминает мать Дениса. — Из-за этих распашных дверей руки у меня были в синяках. Надо было завезти ребёнка в туалет и ещё руками и ногами придерживать дверь, чтобы не прихлопнуло. За питание мы доплатили. То, что давали по путёвке, было невкусно, потому что сэкономили на качестве продуктов. Наверное, мало денег выделяет ФСС на эти путёвки. Стоимость одной — 28 800 рублей за 21 день, с трёхразовым питанием, проживанием и лечением».

© Фото из личного архива

При этом Ольга отмечает, что санаторий предоставляет хорошее лечение и благодаря процедурам Денису удалось уменьшить спастический синдром.

Однако семье также пришлось уехать домой раньше срока.

«Мы находились в санатории 15 дней, — рассказывает она. — Медперсонал старался сглаживать минусы с проживанием. Говорили: «У нас хорошее лечение, не смотрите на обои. Вы же не всю жизнь будете здесь жить». Это понятно было, но грустно. Я никогда не отказывалась от путёвок, но в этот раз мы убежали оттуда. Лечение, конечно, Денис получил, но, если бы мы прожили там 21 день, эффект был бы лучше».

Крик души

Героиня публикации RT Жанна Борисова вместе со своей 13-летней дочерью Ариной приехала в самарский санаторий 24 сентября. У девочки спастический тетрапарез — форма ДЦП, при которой снижается двигательная активность в верхних и нижних конечностях. Ребёнок передвигается на коляске. По закону Арина имеет право на санаторно-курортное лечение, но за последние восемь лет она впервые смогла поехать в санаторий.

«После публикации нашей истории со мной связывались сотрудники прокуратуры и уточняли, почему я отказываюсь от путёвок, — рассказывает Жанна. — Я им объясняла, что в тех санаториях, которые мне предлагали, не было доступной среды. Если раньше, когда Арина была маленькая, я могла носить её на руках, то теперь она взрослая и я уже не справляюсь».

По словам женщины, сотрудники ФСС предложили ей путёвку в «Сергиевские минеральные воды» в мае. На вопросы, есть ли в санатории доступная среда для колясочников, отвечали утвердительно.

«В этот раз, когда мне сообщили, что есть возможность поехать на лечение, я несколько раз уточнила, оборудованы ли палаты для колясочников. Меня заверили, что доступная среда есть. Более того, на сайте учреждения тоже написано, что для такой категории пациентов есть специальный корпус, подтвердили мне это по телефону, поэтому я согласилась», — говорит Жанна.

Однако, по словам женщины, когда они приехали в санаторий, их заселили в комнату, в которой не только отсутствовала доступная среда, но даже не было душа.

© Фото из личного архива

«Для Арины там было в первую очередь небезопасно, — объясняет мать девочки. — Вход в комнату и туалет оборудован распашными дверями, в туалете отсутствовали поручни, кровать была расшатана и качалась, в коридоре был полумрак из-за текущих потолков, душа в комнате не было. Он был общий, один на этаже — две душевые без разделения на женскую и мужскую, расположенные друг напротив друга, разделённые шторками. И входная дверь не закрывалась. При этом в отделении есть и взрослые мужчины-колясочники. Я не понимала, как мне с девочкой-подростком принять душ, если по соседству будет мужчина или в любой момент кто-то может зайти».

© Фото из личного архива

На просьбы Жанны переселить их в комнату с доступной средой за доплату, сотрудники санатория предложили номер в другом корпусе с ремонтом, но не оборудованный под колясочников. Семье пришлось отказаться, так как, по словам женщины, перемещаться из корпуса в корпус для них было проблематично.

«Получается, проживать мы должны были в одном корпусе, а лечиться и питаться в другом, — рассказывает Борисова. — Как минимум три раза в день мне надо было бы взрослого ребёнка со спастической формой ДЦП одеть-раздеть, так как на улице уже было прохладно».

Жанна боялась, что условия проживания могут негативно сказаться на эмоциональном и физическом состоянии дочери, поэтому была вынуждена уехать с ней домой.

По приезде в Татарстан Борисова направила жалобы в Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру.

Пока ответ пришёл только из Роспотребнадзора. В ведомстве сделали вывод, что «во всём лежит имущественный спор» с санаторием и для разрешения конфликта следует обратиться в суд.

«Обращаться в суд я пока не готова — не только из-за финансовой стороны вопроса, но и потому, что я не понимаю, почему контролирующие органы не выполняют свою работу, — возмущается Жанна. — Это крик души. Я просто хочу, чтобы чиновники хотя бы немного представили нашу ситуацию. Когда человек самостоятельно не ходит, как ему пересесть из коляски на унитаз без поручня? Есть определённые нормативы, в которых прописано, что доступная среда — это дооборудованное помещение под потребности человека с ограниченными возможностями. И это не только широкие коридоры, поручни и пандус на входе. Чем была дооборудована комната, в которую нас пытались заселить?»

RT направил запросы в ФСС, санаторий «Сергиевские минеральные воды» и Генпрокуратуру.