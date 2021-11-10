«Внесено представление»: прокуратура предписала обеспечить родителей детей-диабетиков расходниками после публикации RT
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В октябре RT рассказывал истории трёх семей из Воронежской области, дети в которых болеют сахарным диабетом. Им должны бесплатно выдавать не только инсулин, но и все необходимые расходные материалы: иглы для шприц-ручек, тест-полоски для глюкометров и датчики для определения количества сахара в крови. Очень важно непрерывно отслеживать уровень глюкозы у маленьких детей с диабетом, потому что в силу возраста они ещё не могут сами понять, когда их самочувствие ухудшается, и сказать об этом.
На практике необходимые расходные материалы им выдавали с опозданием, не в полном объёме или не выдавали вообще. Обращения к губернатору Воронежской области приводили к краткосрочному улучшению. В Департаменте здравоохранения региона на запрос RT ответили, что медицинские изделия закуплены «в необходимом объёме в соответствии с заявками поликлиник». «Пациенты обеспечены помпами, современными инсулинами, тест-полосками. Обеспечение медицинскими изделиями осуществляется по рецептам врача», — добавили в ведомстве.
Что касается систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в крови, то, как сообщили в департаменте, сенсоры для них не включены в стандарт и в перечень медицинских изделий, отпускаемых бесплатно по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг: «В связи с чем обеспечение указанными медицинскими изделиями не является расходными обязательствами субъекта».
«Система НМГ не исключает самоконтроль уровня глюкозы в крови с использованием тест-полосок, включённых в перечень медицинских изделий для бесплатного обеспечения при оказании мер социальной поддержки пациентам с инсулинозависимым сахарным диабетом», — подчеркнули в ведомстве.
«Внесено представление»
Более 50 родителей собирались подавать заявления в прокуратуру и суд. После публикации RT прокуратура региона провела проверку на предмет нарушения прав несовершеннолетних, в ходе которой была дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за закупки медицинских изделий и обеспечение ими нуждающихся детей.
«Вопросы обеспечения детей лекарственными средствами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле прокуратуры области, — отметили в ведомстве. — В ходе проводимой работы выявляются нарушения, принимаются меры к восстановлению нарушенных прав детей. Так, в 2020 году прокуратурой выявлено более 20 (с начала 2021 года — 15) нарушений в рассматриваемой сфере, внесено пять представлений (в 2021-м — три), восстановлены права шести несовершеннолетних (в 2021-м — четырёх). Кроме того, в текущем году в правительство области внесено представление об обеспечении детей с редкими — орфанными — заболеваниями лекарственными средствами».
По результатам проверки после публикации RT региональная прокуратура внесла в правительство области представление об устранении допущенных нарушений законодательства при обеспечении детей с диабетом медицинскими изделиями, в том числе средствами непрерывного мониторинга.
«В ходе рассмотрения обращения законного представителя Н. в Ленинский районный суд города Воронежа прокуратурой Железнодорожного района предъявлено исковое заявление о возложении на Департамент здравоохранения Воронежской области обязанности организовать обеспечение несовершеннолетней бесплатным изделием медицинского назначения — системой непрерывного мониторирования гликемии. При поступлении в прокуратуру области аналогичных обращений будет рассмотрен вопрос о необходимости защиты прав несовершеннолетних в судебном порядке», — заявили в ведомстве.
«Департамент не спешит»
Мамы детей, о которых писал RT, говорят, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки, но ещё далека от идеала. «Мне позвонили через какое-то время из аптеки и сказали, чтобы я пришла за тест-полосками, рецепты на которые у них лежали уже долгое время», — делится Анна Крячко, мама Дарьи.
Александра Чирва, мама Павла, рассказывает, что после публикации им выдали в аптеке инсулин и пачку игл: «Тест-полосок нет, взяли номер телефона и, как всегда, обещали позвонить, ничего нового. А 8 ноября наконец-то отдали полоски за октябрь».
По словам Светланы Лесных, мамы Назара, после публикации со многими родителями связались эндокринологи, попросили прийти в поликлиники и расписаться в картах.
Сама она в октябре не пошла, так как в Воронеже была напряжённая ситуация с заболеваемостью COVID-19 и семья посчитала целесообразным изолироваться.
Сейчас в их поликлинике новый эндокринолог, на которого мама Назара возлагает большие надежды: «Очень ответственный врач, сейчас знакомится со всеми, лично приглашает на приëм, проверяет дневники самоконтроля, даëт рекомендации, вовремя выписывает рецепты».
А вот с обеспечением расходными материалами всё не так радужно, вздыхает Светлана: «Некоторым в октябре выдали иглы для шприц-ручек, а некоторым нет, как и тест-полоски, даже по рецептам. Якобы они нам не положены, хотя другим их выдают. Мы инсулин, иголки, тест-полоски и мониторинг в октябре закупили сами. В ноябре нам выдали инсулин и тест-полоски, иголок снова нет. А Департамент здравоохранения, к сожалению, не спешит обеспечивать расходниками и до сих пор занимается лишь отписками».