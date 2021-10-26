«Просто закодируюсь»: в Иркутской области задержана женщина, оставившая детей на несколько дней в закрытой квартире
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В Иркутской области полицейские задержали 31-летнюю мать четверых детей, которая оставила их одних в закрытой квартире на несколько дней, а сама ушла к подруге распивать спиртные напитки. Об этом RT сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
«Нашли место, где она проводила время все эти дни с подругой. В дальнейшем она была доставлена в Следственный комитет. На вопрос, почему оставила детей, она промолчала», — рассказал собеседник телеканала.
Ушла распивать спиртные напитки
По словам представителя ведомства, 24 октября в полицию обратилась жительница посёлка Осиновка. Она рассказала дежурному отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Братское», что детям в одной из квартир Братска требуется помощь.
«Заявительница пояснила, что видела, как одна из местных жительниц по спущенной детьми верёвке передавала им продукты питания. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через неё пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни», — рассказали в пресс-службе.
Чтобы вызволить детей, сотрудникам пришлось вызвать пожарную машину. По выдвижной лестнице правоохранители добрались до окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и вынесли четверых мальчиков в возрасте от года до десяти лет.
Мать детей удалось найти только вечером 25 октября. Она была в гостях у знакомой. Женщину задержали по ст. 91 УПК РФ и поместили под стражу.
Следственным отделом по Падунскому району города Братск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).
«По версии следствия, 21 октября женщина оставила четверых своих детей одних в квартире, а сама ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. Вечером 25 октября её местоположение было установлено. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания», — сообщили RT в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«Не лезьте ко мне»
ГУ МВД России по Иркутской области предоставило RT видеозапись, на которой горе-мать рассказывает, почему её задержали.
На видео женщина стоит спиной и пытается бежать от оператора.
«Я не то что перед вами — перед детьми своими буду оправдываться. Я их заберу. Просто закодируюсь», — кричит женщина. На вопрос сотрудника следствия, есть ли у неё проблемы с алкоголем и наркотиками, она отвечает: «Не лезьте ко мне и не снимайте. Я вам ничего не должна».
Как отметили сотрудники правоохранительных органов, женщина уже неоднократно привлекала внимание инспекторов ПДН, семья состоит на учёте как неблагополучная.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала RT, что женщина недавно переехала в посёлок Осиновка. Ранее, по словам омбудсмена, с ней проводились профилактические беседы, но оснований для изъятия детей не было.
«Она переехала из другого города. Отец старшего ребёнка умер. В отношении трёх младших детей она мать-одиночка. Семья состояла на учёте в ПДН. Работа с ней проводилась. Оснований для отобрания не было», — пояснила RT Афанасьева.
По её словам, сейчас в ситуации разбираются как правоохранительные органы, так и органы опеки.
При этом, как отмечает уполномоченная, мать утверждает, что она приходила домой и кормила детей. Но её рассказ, как объясняет Афанасьева, не совпадает с показаниями старшего ребёнка.
«Дети говорят, что ушла мать 21 или 22 октября и за всё это время появлялась лишь один раз. Но старший ребёнок путается в датах и не может сказать точнее. Поэтому пока непонятно, когда женщина ушла из дома. Сама же мать утверждает, что домой она наведывалась, приносила еду и кормила детей. То, что дети несколько дней ничего не ели, не установлено», — пояснила правозащитница.
По её словам, на данный момент двое младших детей в возрасте года и двух лет помещены в медицинское учреждение, двое старших находятся в центре помощи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.