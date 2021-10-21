«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: COVIКУЛЫ | ЛОКДАУН 2.0 | Нерабочие дни в России | Новый штамм коронавируса

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RT
В сегодняшнем стриме: по всей России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Новый скачок заболеваемости: по стране фиксируют больше 30 тыс. случаев в сутки. Всё чаще стали болеть дети. Учёные из Британии и Израиля обнаружили новую мутацию коронавируса, которая может стать самой заразной с начала пандемии. Новый вариант штамма «дельта» уже в России, сообщили в Роспотребнадзоре. В Москве и Московской области локдаун начнётся 28 октября: закроются рестораны и кафе, большинство предприятий снова уйдут на удалёнку, не будут работать фитнес-клубы и салоны красоты. Такие ограничения заставят граждан пойти и сделать прививку? Какие ещё нужны аргументы, чтобы вакцинироваться? Сегодня поговорим об этом с гостями нашей студии. А также две традиционные рубрики: «Бесит» Артемия Лебедева и «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова.
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